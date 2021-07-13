أعلاها في 2019.. تعرف على إيرادات السياحة منذ عام 2010

تعتبر صناعة السياحة المصرية أحد أهم موارد الدخل القومي، حيث تسهم في نحو 11.3% من الدخل القومي المصري، كما أنها تساهم بنحو 19% من إجمالي العملة الصعبة التي تدخل لمصر سنويا، كما يعمل بالقطاع السياحي المصري بصفة مباشرة أو غير مباشرة نحو 12.5% من إجمالي قوة العمل بمصر، فضلا عن أنها تمثل قاطرة التنمية حيث يرتبط بعملها نحو 77 مهنة وصناعة مكملة وذلك وفقا لهيئة التنمية السياحية إحدى الهيئات التابعة لوزارة السياحة والآثار.

وتٌمثل الايرادات التى تحققها مصر من السياحة أحد أهم 3 روافد للدخل القومي المصري، وقد شهدت الإيرادات السياحية خلال الـ 10 سنوات الماضية وفقا لجهاز التعبئة العامة والإحصاء صعودا وهبوطا بفعل الأحداث السياسية التي شهدتها مصر منذ ثورة يناير 2011 وما تبعها من أحداث، فضلا عن الكوارث الطبيعية مثل جائحة كورونا التي أثرت بالسلب على الحركة السياحية الوافدة وعلى الدخل السياحي.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية وبالأرقام حجم الإيرادات التي حققتها السياحة المصرية منذ عام 2010 وحتى الآن وفقا للنشرة الرسمية لجهاز التعبئة العامة والإحصاء والتي نشرها الاتحاد المصري للغرف السياحية خلال تقريره عن عام 2020:

الأعلى إيرادا 2019 والأقل عام 2016

- بلغت الإيرادات السياحية التي حققتها مصر في عام 2010 نحو 12.53 مليار دولار.

2- بلغت الإيرادات السياحية التي حققتها مصر في عام 2011 نحو 8.7 مليار دولار.

3- بلغت الإيرادات السياحية التي حققتها مصر في عام 2012 نحو 9.9 مليار دولار.

4ـ بلغت الإيرادات السياحية التي حققتها مصر في عام 2013 نحو 5.9 مليار دولار.

5- بلغت الإيرادات السياحية التي حققتها مصر في عام 2014 نحو 7.2 مليار

6- بلغت الإيرادات السياحية التي حققتها مصر في عام 2015 نحو 6.1 مليار دولار.

7- بلغت الإيرادات السياحية التي حققتها مصر في عام 2016 نحو 2.6 مليار دولار.

8- بلغت الإيرادات السياحية التي حققتها مصر فى عام 2017 نحو 7.8 مليار دولار.

9- بلغت الإيرادات السياحية التي حققتها مصر في عام 2018 نحو 11.6 مليار دولار.

10- بلغت الإيرادات السياحية التي حققتها مصر في عام 2019 نحو 13 مليار دولار.

11- بلغت الإيرادات السياحية التي حققتها مصر في عام 2020 نحو 4 مليارات دولار.