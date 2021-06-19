السياحة تراجع تطبيق الفنادق للمعايير الجديدة للتصنيف الفندقي «HC»

تبدأ لجان وزارة السياحة والآثار، الأسبوع المقبل، التفتيش على المنشآت الفندقية بجميع محافظات الجمهورية، وذلك لمراجعة التزام المنشآت الفندقية، بتطبيق المعايير الجديدة لتصنيف الفنادق.

وقال هشام الشاعر عضو لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، إن الحملات تستهدف التأكد من تطبيق الفنادق للاشتراطات الجديدة لتصنيف الفنادق «HC»، الذي جرى وضعه بالتعاون بين وزارة السياحة والآثار، ومنظمة السياحة العالمية، وغرفة المنشآت الفندقية، الذي يلزم جميع المنشآت الفندقية القائمة، بتوفيق أوضاعها بما يتفق مع معايير التصنيف الجديدة.

الوصول بالفنادق لمستوى متميز

وأضاف لـ«الوطن»، أن هذا التصنيف الذي سيجري تطبيقه بداية العام المقبل، يستهدف الوصول بالفنادق المصرية إلى نظيرتها في الدول المتقدمة سياحيا، إضافة إلى تهيئة المنشآت الفندقية لتكون جاهزة لاستقبال جميع سياح العالم، لافتا إلى أن الفنادق التي لن تستوفى شروط التصنيف الجديدة، سيجري إعطائها مهلة لتوفبق الأوضاع.

زيادة أعداد السياح خلال الربع الأخير من العام الحالي

وتوقع الشاعر، أن يشهد الربع الأخير من العام الجاري، زيادة في أعداد السياح الوافدين لمصر، لافتا إلى أن الحركة السياحية الوافدة لمصر حاليا، غالبيتها من سياح دول أوربا الشرقية، خاصة من أوكرانيا، منوها بأن الدول الرئيسية المصدرة للسياح لمصر مثل بريطانيا وألمانيا وإسبانيا وفرنسا، لم تبدأ حتى الآن في إرسال السياح إلى مصر.

وأوضح الشاعر، أن الحركة السياحية الوافدة لمصر حاليا، أقل بكثير مما كانت عليه قبل جائحة كورونا، مضيفا أن الانتهاء من تطعيم 50% من مواطني الدول المصدرة للسياح لمصر، فضلا عن تطعيم نحو 30 أو 40 مليون من المواطنين المصريين، كفيل بإعادة أعداد السياح الوافدين لمصر لما كانت عليه في 2019، مشيرا إلى أن البلدان التي سيحصل غالبية مواطنيها على التطعيم ستكون الأقدر على جذب السياح خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء حاليا من تطعيم العاملين بالقطاع السياحي بالبحر الأحمر وجنوب سيناء بالجرعة الأولى من مصل كورونا، فيما يتم حاليا تطعيم العاملين بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والساحل الشمالي ومطروح والأقصر وأسوان بالجرعة الأولى من مصل كورونا، لافتا إلى أنه قبل انتهاء الموسم الصيفي الحالي، سيتم الانتهاء من تطعيم كافة العاملين بالسياحة بالجرعتين المقررتين.