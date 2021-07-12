كيف تعرف نوع اللحمة من لون الختم؟.. الوردي للبلدي والبنفسجي للمستورد

بثت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في قطاع التجارة الداخلية بالوزارة، نشرة توعوية إلى مديريات التموين على مستوى المحافظات، من أجل التفرقة بين اللحوم الطازجة البلدية، والسوداني المستوردة، وبين اللحوم المجمدة، من شكل ولون الختم المطبوع عليها.

ازاي تفرق بين اللحوم من خلال لون الختم

وقال عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن الختم الأحمر وردي اللون يشير إلى اللحوم البلدي الصغيرة، في حين أن الختم المربع وردي اللون فيشير إلى اللحوم البلدي الكبيرة، أما اللحوم السودانية المستوردة فيتم ختمها باللون البنفسجي.

ونوه رئيس قطاع التجارة الداخلية، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن الختم يكون عبارة عن شكل مستدير يحدد اسم المجزر والمحافظة ونوع الحيوان المذبوح، فضلا عن أن الختم من الداخل مقسوم إلى مثلثات بها بيانات عن نوع اللحم مع وجود علامة سرية خاصة بكل مجزر حتى لا يمكن تزويرها، مؤكدًا أن هذه العلامة تتغير يوميا، والرقم الكودي الخاص بالمجزر.

وحذر خليل، المواطنين، من أية أختام تكون عبارة عن شكل دائري أو شكل مربع فقط، مع عدم وجود أية بيانات مدونة داخل هذا الختم، قائلا: «إن هذه الأختام تكون مزورة ومقلدة لأختام المجازر الحكومية».

وطبقا للأسعار الرسمية، المعلنة من وزارة التموين والتجارة الداخلية، فإن سعر الكيلو جرام في الخروف القائم يبلغ 65 جنيهًا، ويوزن الخروف ثم يضرب وزنه في 65 لتخرج القيمة النهائية لسعر الخروف، فيما يصل سعر الكيلو جرام في العجول من 55 إلى 57 جنيهًا.

أما عن أسعار لحوم أضاحي عيد الأضحى المبارك 2021 في المنافذ التابعة لوزارة التموين فأعلنت الوزارة أنها كالتالي: «85 جنيهًا لكيلو اللحوم السودانية الطازة، و65 جنيهًا للحوم المجمدة بمنافذ الوزارة، و95 جنيهًا للضأن المبرد».