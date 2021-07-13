أرخص لحمة بلدي في مصر.. «الزراعة» تعلن أسعار لحوم عيد الأضحى 2021

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي الاستعداد لعيد الأضحى 2021 بطرح كميات من اللحوم البلدية في المنافذ التابعة لها في القاهرة والمحافظات تنافس المعروض في الأسواق، بتخفيض يصل إلى 25%، كما أعلنت طرح عدد من رؤوس الماشية والخراف والماعز الحية بأسعار تنافسية.

وقال الدكتور ممدوح السباعي رئيس قطاع الإنتاج بوزارة الزراعة، إنه تنفيذاً لتكليفات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتخفيف العبء عن المواطنين تم طرح لحوم بلدية بأسعار تصل إلى 115 جنيهاً للكيلو بمنافذ الوزارة، كما تم طرح كميات كبيرة من العجول والخراف البلدية بأسعار تنافسية تقل عن مثيلاتها في الأسواق بجنيهين.

وأضاف السباعي، لـ«الوطن»، أن منتجات قطاع الإنتاج هي الأفضل جودة، حيث يتم الإشراف على الجودة بها من قبل خبراء متخصصين بشكل دقيق للغاية كما أنها الأفضل سعرا.

الكيلو بـ110 جنيهات في منافذ وزارة الزراعة

وقال المهندس أحمد فتحي مدير التسويق بالزراعات المحمية بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، لـ«الوطن»، إن عروض أضاحي العيد 2021 يتم تقديمها بأسعار تنافسية أقل من الخارج بـ25%، وتبدأ من 50 جنيهًا للكيلو القائم في الأبقار بـ55، والجاموس بـ60، والماعز والضأن بـ60، مضيفاً ​أنه تم أيضاً طرح لحوم بلدية في المنافذ التابعة بسعر 110 جنيهات للكيلو فقط، كما يتم طرح لحوم سوداني بسعر 90 جنيهًا، والبرازيلي بسعر 70 جنيهًا.

وقال المهندس سعيد الدسوقي، مدير التسويق بقطاع الإنتاج بوزارة الزراعة، إنه تم طرح أكثر من 150 صنفاً بأسعار مخفضة تصل إلى 30% وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك 2021.

وأوضح أن الوزارة تبذل جهداً كبيراً لرفع العبء عن كاهل المصريين من خلال افتتاح منافذ في كل المناطق والمحافظات المنتشرة في جميع أنحاء محافظات الجمورية وتوفير السلع الغذائية من لحوم ودواجن وأسماك وألبان وعسل نحل وزيت الزيتون، وفاكهة وخضار وثروة سمكية.