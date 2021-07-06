«الزراعة» تكثف حملات التفتيش على المجازر استعدادا لعيد الأضحى

أكد الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، أن الدكتور أيمن محروس رئيس الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر، يرافقه مديري عموم المجازر والتفتيش على اللحوم بالهيئة، يمرون يوميا، على المجازر، لمتابعة مدى استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، والتأكد من حسن سير العمل وانتظامه، ومراعاة تطبيق القوانين والقرارات المنظمة للعمل بالمجازر، وكذلك مراعاة الإجراءات الخاصة بالرفق بالحيوان، وعدم استخدام القسوة أثناء الذبح.

‏وأضاف محمود في بيان لوزارة الزراعة، أن المجازر تذبح الأضاحي، وتقدم الرعاية البيطرية مجانا خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، للحد من الذبح في الشوارع، للحفاظ على صحة المواطنين، وعلى البيئة من التلوث، مشيرا إلى توجيهات وزير الزراعة، بتكثيف حملات الرقابة والتفتيش على منافذ بيع اللحوم الاسماك والدواجن، استعدادا للعيد، بالإضافة إلى تشكيل غرفة عمليات بالهيئة، تعمل على مدار الساعة خلال الإجازة.