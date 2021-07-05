10 إجراءات عاجلة من السكة الحديد استعدادا لعيد الأضحى 2021

تواصل هيئة السكة الحديد، الاستعدادات النهائية لاستقبال عيد الأضحى 2021، من خلال تجهيز القطارات وصيانتها، وتحديد قطارات إضافية لاستيعاب الركاب المسافرين على خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري، علاوة على زيادة منافذ بيع التذاكر بالمحطات الرئيسية، لمنع زحام الركاب أمام شبابيك التذاكر، إضافة إلى زيادة عدد رحلات القطارات، حيث تقل القطارات نحو مليون راكب يوميا.

وقال الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إنّ جميع القطارات على أتمّ الاستعداد لرحلات عيد الأضحى 2021، حيث جرى التشديد على إجراء الصيانات بشكل دوري قبل انطلاق الرحلات، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب، وحركة مسير القطارات، مؤكدا أنّ الوزارة تسعى إلى نقل مليوني راكب يوميا منتصف 2024، والجميع يعمل لتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين.

وأوضح الوزير لـ«الوطن»، أنّ رحلات قطارات عيد الأضحى 2021 ستكون منتظمة، ولن يكون هناك أي معوقات تؤثر على سير حركة التشغيل، لافتا إلى أنّ الوزارة تنفذ خطة شاملة بتكلفة 200 مليار جنيه، لتطوير منظومة السكة الحديد، لتقليل حوادث القطارات، تشمل تطوير نظم كهربة الإشارات ونظم الاتصالات ونظم وحدة التحكم المركزي وتجديد القضبان وتحديث المزلقانات وتحديث أسطول عربات القطارات القديمة بأخرى حديثة، وإعادة تأهيل وصيانة وتشغيل الجرارات.

10 إجراءات عاجلة من السكة الحديد لعيد الأضحى 2021

1- تعقيم وتطهير القطارات والمحطات ومكاتب الإداريين وصرافين التذاكر، لمواجهة فيروس كورونا.

2- منع أي راكب لا يرتدي كمامة طبية من استقلال القطارات، للحد من انتشار فيروس كورونا.

3- الدفع بـ170 قطارا إضافيا لاستيعاب جموع الركاب خلال عيد الأضحى 2021.

4- فرض غرامة فورية قدرها 50 جنيها على مخالفي تعليمات استقلال القطارات دون كمامة.

5- فرض 200 جنيه غرامة على أي راكب يستقل القطارات بين فواصل العربات خلال رحلات عيد الأضحى 2021.

6- فرض غرامة قدرها 70 جنيها على أي راكب يدخن داخل عربات القطارات.

7- عدم السماح لأي راكب باستقلال القطارات دون دفع قيمة التذكرة.

8- 415 جنيها غرامة على أي راكب يحمل حيوانات أليفة أثناء استقلاله القطارات خلال رحلات عيد الأضحى 2021.

9- إتاحة حجز تذاكر القطارات بنسبة 20% عبر أبلكيشن المحمول.

10- التصدي بكل حزم للسوق السوداء، وصرف 4 تذاكر لكل راكب بموجب بطاقة الرقم القومي.