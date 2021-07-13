أسعار العملات في مصر اليوم الثلاثاء 13-7-2021 مقابل الجنيه

تحرص فئة كبيرة من المواطنين سواء من المتعاملين بالأوراق المالية أو المسثمرين فيها، على متابعة أسعار اليورو والدولار والريال وغيرها من العملات يوميا، وتقدم «الوطن»، أسعار العملات في البنوك اليوم الثلاثاء الموافق 13 يوليو الجاري، استمرارًا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها أسعار العملات في البنوك المختلفة الحكومية والخاصة، وذلك على النحو التالي:

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

سجّل الدرهم الإماراتي وفق التعاملات التي وردت اليوم، في المصرف المتحد، نحو 4.17 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري، نحو 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية، 4.24 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفي بنك مصر، سجّل الدرهم الإماراتي نحو 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري

وجاء سعر صرف الجنيه الإسترليني وفق التعاملات التي وردت اليوم، في بنك الإسكندرية، 21.63 جنيه للشراء، و21.88 جنيه للبيع، وفي المصرف المتحد، سجل نحو 21.64 جنيه للشراء، و21.89 جنيه للبيع، وفي بنك مصر، سجّل الجنيه الإسترليني نحو 21.62 جنيه للشراء، و21.86 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري، نحو 21.68 جنيه للشراء، و21.85 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

بلغ سعر اليورو وفق التعاملات التي وردت اليوم، في بنك مصر 18.49 جنيه للشراء، و18.67 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي نحو 18.51 جنيه للشراء، و18.69 جنيه للبيع، وسجل في البنك الأهلي المصري، نحو 18.52 جنيه للشراء، و18.66 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية، سجل سعر اليورو 18.49 جنيه للشراء، و18.68 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك المصرية

كما سجّل سعر الدولار وفق التعاملات التي وردت اليوم، في المصرف المتحد، 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، كما سجّل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي CIB، نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وسجّل في بنك قناة السويس، 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري سجل نحو 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

وبلغ سعر الريال السعودي وفق التعاملات التي وردت اليوم، نحو 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري، وفي البنك التجاري الدولي 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وفي بنك مصر، نحو 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية، نحو 4.10 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، فيما سجّل في بنك قناة السويس، نحو 4.12 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.