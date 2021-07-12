«التموين»: لأول مرة لدينا احتياطي استراتجي من الزيت يكفي 6 شهور

قال أحمد كمال، معاون وزير التموين، إنه يطمئن المواطنين المصريين أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية «آمن جدًا»، قبل العيد، مشددًا: «بالعكس رغم إنه اليوم يوافق يوم 12 في الشهر لكن صرفنا تموين شهر يوليو بنسبة 60%، وهذا يعني أن أكثر من 64 مليون مواطن مصري مستفيدين من منظومة التموين، صرفوا التموين بنسبة 60%».

وأضاف «كمال»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «اليوم» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، أنه بالنسبة للاحتياطي الاستراتيجي للقمح والسكر، فإنه يوجد احتياطي يكفي 6 شهور، والزيت لأول مرة يكون 6 شهور، والأرز يكفي لخمس شهور، واللحوم المجمدة والدواجن، تكفي لثلاثة شهور، إضافة إلى التعاقد مع السودان على اللحوم الحية لمدة 24 شهرًا.

وتابع معاون وزير التموين، أن الوزارة تضاعف الكميات الموجودة من السلع في الأسواق «مرة ونص» تزامنًا مع العيد، نظرًا للإقبال الشديد من المواطنين على السلع في المواسم، والوزارة لديها أكثر من 39 شادرا جاهزة لبيع الخراف الحية، سعر الكيلو القائم 65 جنيهًا، والخراف الضاني المبدرة 95 جنيها، واللحوم السوداني الطازجة في المجمعات بـ85 جنيهًا، واللحوم المجمدة بـ65 جنيه، والدواجن المجمدة بـ37 جنيهًا، وكل يوم هناك تكثيف من الزيوت والسكر والأرز، وكل ما يخص استعدادات العيد من السلع الأساسية.

كانت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي قد نشرت أنباء بشأن وجود أزمة في السلع التموينية الأساسية، تزامنا مع حلول عيد الأضحى المبارك، ليتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، وينفي تلك الشائعات.

وأكدت الوزارة أنه لا صحة لوجود أزمة في السلع التموينية الأساسية، مُشددةً على توافر كافة السلع التموينية بشكل طبيعي، مع ضخ كميات وفيرة منها بجميع فروع المجمعات الاستهلاكية، وبقالي التموين، وفروع مشروع جمعيتي، وانتظام عمليات صرف المقررات التموينية، مُشيرةً إلى أن المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية لدى المنافذ التموينية يكفي احتياجات المستهلكين لعدة أشهر مقبلة، مع شن حملات تفتيش يومية على الأسواق والمنافذ التموينية لمنع أي تلاعب أو ممارسات احتكارية.