عاجل.. إصابة 17 عاملا في انقلاب أتوبيس أعلى الطريق الإقليمي بالمنوفية

شهد الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية حادث انقلاب أتوبيس محمل بالعمال، وسقوطه من الأراضي الزراعية، قبل قليل، مما أسفر عن إصابة 17 شخصاً، كانوا في طريق عودتهم من العمل إلى منازلهم.

وقع الحادث مساء اليوم الاثنين، بينما كان الأتوبيس يقل عدداً من العمال من أحد المصانع بمدينة السادات إلى مركز أشمون، وجرى الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، ولم ينتج عن الحادث أي وفيات.

الدفع بعدد 10 سيارات إسعاف لنقل مصابي حادث الطريق الإقليمي

ودفع مرفق الإسعاف بمحافظة المنوفية بعدد 10 سيارات إسعاف لنقل المصابين إلي مستشفى الباجور العام، وبعض المستشفيات الأخرى، لعلاج المصابين، كما انتقلت قوات الشرطة إلي مكان الحادث، لمعرفة ملابسات الواقعة وأسباب سقوط الأتوبيس من أعلى الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية.

انقلاب أتوبيس عمال من الطريق الإقليمي بالمنوفية

وأكد مصدر مسؤول أن الأتوبيس يتبع أحد المصانع الكبرى الخاصة، التي لها فرع في مدينة السادات بمحافظة المنوفية، مشيراً إلى أن الأتوبيس خرج عن مساره، وسقط من أعلى الطريق الإقليمي، بنطاق مركز أشمون، وسقط في الأراضي الزراعية.

وتلقى اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، إخطاراً من شرطة النجدة، يفيد بسقوط أتوبيس نقل عمال، من أعلى الطريق الإقليمي، مما تسبب في إصابة 17 شخصاَ، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية.