أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 13-7-2021 في مصر

واصلت أسعار الدواجن استقرارها منذ بداية شهر يوليو الجاري، بسبب توافر المعروض، واتجاه الكثير من المواطنين لشراء اللحوم مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.

وفي هذا الصدد ترصد «الوطن»، في ضوء الخدمات اليومية التي تقدمها للمتابعين والقراء، أسعار الدواجن، اليوم الثلاثاء الموافق 13 يوليو، بالأسواق المصرية.

أسعار الدواجن البيضاء

استقر سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء في المزرعة عند سعر يتراوح بين 27 و28 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر بين 31.5 و32 جنيهًا، كما وصل سعر كرتونة البيض بالمزرعة إلى 42 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر 48 جنيهًا، وفقًا لما جاء على لسان الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، في تصريحات لـ«الوطن».

أسعار الكتاكيت اليوم

يتراوح سعر الكتكوت في المزارع ما بين 7 إلى 9 جنيهات.

أسعار السمان اليوم

وصل سعر بيع السمان حي هجين 180 جراما ممتاز فاخر عمر 26 يومًا، 9 جنيهات، وسعر بيع السمان حي هجين بياض ممتاز فاخر، عمر 14 يومًا، 5.50 جنيه، وسعر بيع السمان الأسمر ياباني حي ممتاز فاخر، عمر يوم 2.25 جنيه.

أسعار الرومي اليوم

سعر بيع كتكوت الرومي فرنساوي أبيض فرز أول ممتاز، عمر يوم، 65 جنيهًا.

ـ سعر بيع الرومي فرنساوي أبيض نعام 1200 جرام فرز أول ممتاز، عمر شهر، 130 جنيهًا.

أسعار البط اليوم

ـ بط مسكوفي عمر يوم واحد وصل السعر إلى 15 جينهًا.

ـ البط الفرنساوي عمر يوم واحد وصل إلى 12 جنيهًا.

ـ سعر كتكوت البط الأبيض الممتاز عمر يوم واحد وصل إلى7 جنيهات.

- سعر البط المسكوفي عمر 17 يومًا، فرز أول ممتاز، 40 جنيهًا.

ـ سعر بط مولار 17 يومًا، فرز أول ممتاز 35 جنيهًا.

ـ البط المولار يوم واحد، وصل السعر إلى 16 جينهًا.