أسعار الدواجن اليوم الأحد 11-7-2021 في مصر

استقرت أسعار الدواجن اليوم الأحد، الموافق 11 يوليو، في السوق المحلية، لتصبح ثابتة عند نفس السعر منذ بداية الشهر الجاري، رغم اقتراب موسم عيد الأضحى المبارك، وزيادة المعروض والإنتاج من الدواجن ومشتقاتها في السوق.

وترصد «الوطن»، في ضوء الخدمات اليومية التي نقدمها للمتابعين والقراء، أسعار الدواجن، اليوم الأحد الموافق 11 يوليو، بالأسواق المصرية، وفقًا لتصريحات عبدالعزيز سيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة.

أسعار الدواجن البيضاء

وقال الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، في تصريحات لـ«الوطن»، إن سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء استقر في المزرعة عند سعر ما بين 27 و28 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر بين 31.5 و32 جنيهًا، كما وصل سعر كرتونة البيض بالمزرعة إلى 42 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر 48 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم

ـ يتراوح سعر الكتكوت في المزارع ما بين 7 إلى 9 جنيهات.

أسعار السمان اليوم

سعر بيع السمان حي هجين 180 جراما، ممتاز فاخر، عمر 26 يومًا، 9 جنيهات، وسعر بيع السمان حي هجين بياض ممتاز فاخر، عمر 14 يومًا، 5.50 جنيه، وسعر بيع السمان الأسمر ياباني حي ممتاز فاخر، عمر يوم 2.25 جنيه.

أسعار البط اليوم

ـ سعر البط المسكوفي عمر 17 يومًا، فرز أول ممتاز، 40 جنيهًا.

ـ سعر بط مولار 17 يومًا، فرز أول ممتاز 35 جنيهًا.

ـ البط المولار خرج يوم واحد وصل السعر إلى 16 جينهًا.

ـ بط مسكوفي عمر يوم واحد وصل السعر إلى 15 جينهًا.

ـ البط الفرنساوي عمر يوم واحد وصل السعر إلى 12 جنيهًا.

ـ سعر كتكوت البط الأبيض الممتاز عمر يوم واحد وصل إلى7 جنيهات.

أسعار الرومي اليوم

ـ سعر بيع كتكوت الرومي فرنساوي أبيض فرز أول ممتاز، عمر يوم، 65 جنيهًا.

ـ سعر بيع الرومي فرنساوي أبيض نعام 1200 جرام فرز أول ممتاز، عمر شهر، 130 جنيهًا.