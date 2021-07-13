شاب يتحرش بفتاة في المعادي.. والأهالي يسلمونه للشرطة «فيديو»

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على شاب يُدعى «كريم.ط» بتهمة التحرش بفتاة تُدعى «هـ» في شارع العروبة بالمعادي، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة التي تباشر التحقيق مع المتهم.

وتبين من الفحص الأولي أن المتهم يبلغ من العمر 24 عاما، بينما تبلغ الفتاة 35 عاما.

وحصلت «الوطن» على فيديو لحظة القبض على المتهم بالتحرش بالفتاة، حيث تجمع المارة حوله وتعدوا عليه بالضرب والسب، وألقوا القبض عليه بعدما استغاثت بهم المجني عليها، قبل أن تصل قوات الأمن إلى مكان الحادث بشارع العروبة، وتلقي القبض على المتهم، ثم اقتادته لديوان القسم، وأحالته للنيابة العامة.