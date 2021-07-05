«طفلة أوسيم» تحرش بها صاحب مكتبة مستغلا خوفها.. و«فيديو» كشف قصتها

لو كنت متابعا لحوادث التحرش خاصة تلك التي يكون ضحاياها من الأطفال الذين يخضعون لضحاياهم دون مقاومة، فلا بد أن عملت بما جرى لطفلة لم تتجاوز الـ 14 من عمرها، حيث تحرش بها صاحب مكتبة تعمل فيها والدتها، المدينة له بأموال أجهزة كهربائية اشترتها منه، وعجزت عن سداد قيمتها، فاضطرت للعمل عنده بـ 20 جنيها يوميا، وهي الواقعة التي باتت تُعرف بـ«طفلة أوسيم».

فيديو

الخلافات التي دبَّت بين المتهم وشريكه، كانت السبب الرئيسي في الكشف عن هذه الواقعة، حيث سرّب الشريك فيديو للمتهم، وهو يقوم بفعل لا يصدر إلا عن ذوي النفوس المريضة والأهواء الدنيئة التي تتوجه همتها إلى التلطخ بالشهوات، حيث ظهر فى الفيديو وهو يقبّل الطفلة المجني عليها كرها عنها ويهتك عرضها، ونشره على مواقع التواصل الإجتماعي.

الرصد الأمني

الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، رصدت انتشار فيديو، يظهر فيه رجل وهو يهتك عرض طفلة داخل محل تجاري، حيث أكدت التحريات الأولية التي جرت تحت إشراف اللواء محمد عبد التواب، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن الواقعة جرت أحداثها داخل مكتبة في منطقة أوسيم، وأن المتهم الظاهر فى الفيديو هو مالك المكتبة ويعمل موظفا في إحدى شركات أجهزة المحمول، وأن المجني عليها طالبة، وكلاهما من مدينة أوسيم.

طفلة أوسيم

وتوصلت جهود فريق البحث الذي أشرف عليه اللواء مدحت فارس، نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى أن المتهم صادر بحقه أحكام قضائية، وأنه المجني عليها طالبة، وابنة عاملة في المكتبة، وذهبت للمكتبة بصحبة والدتها.

20 جنيها

وأكدت التحريات أن والدة المجني عليها عجزت عن سداد قيمة أجهزة كهربائية اشترتها من المتهم، فاضطرت للعمل عنده في المكتبة بأجر رمزي لا يتجاوز 20 جنيها يوميا لسداد ديونها، كما أنها صادر بحقها أحكام قضائية أيضا.

القبض على المتهم

نجح الرائد حسام العباسي، رئيس مباحث أوسيم، في تحديد هوية المتهم ومكان المكتبة، وانطلق على رأس قوة أمنية إلى هناك، وتمكن من القبض عليه، كما استدعى الطفلة المجني عليها حيث قالت إن المتهم استدرجها وهتك عرضها مستغلا خوفها من والدتها ووجودها في المكتبة، وهو ما اعترف به المتهم تفصيليا، خلال مناقشته.

مُسرّب الفيديو

كما تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة من تحديد هوية القائم على تسريب ونشر الفيديو، وتبين أنه صديق المتهم وشريك سابق له، وبينهما خلافات قادته لنشر الفيديو انتقاما منه.

حبس المتهمين

وتم تحرير محضر بواقعة ضبط المتهمين، وتم إرفاق الفيديو الخاص بواقعة التحرش وإحالتهما لجهات التحقيق، التي استمعت لأقوال المتهمين والمجني عليها، وفي ختام التحقيقات أمرت بحبس المتهمين «المتحرش وناشر الفيديو» لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.