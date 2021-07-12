وزير الطيران: لا يوجد احتكار لـ«مصر للطيران» على الرحلات الداخلية

قال الطيار محمد منار عنبه، وزير الطيران المدني، إنه لا يوجد احتكار لمصر للطيران على الرحلات الداخلية، فمنذ أكثر من أربع أو خمس سنوات، والطيران الداخلي مفتوح لكافة الشركات العاملة داخل جمهورية مصر العربية، وتقوم تلك الشركات بتسيير رحلات داخلية، كما أنه لا يوجد أي نوع من أنواع القيود على شركات الطيران الخاصة، وذلك خلال تصريحات تليفزيونية.

وأضاف «عنبه»، أن الشركات الخاصة غير تابعة للحكومة، ورأس مالها ليس حكوميا، موضحًا أن تذكرة شرم الشيخ في «الويك إند» كانت بـ2150 جنيها، وهذا رقم ثابت، وتحدث معه أحد المسؤولين في إحدى المحافظات، وذكر له أنه لم يجد مكانا على طائرة مصر للطيران، فسافر على شركة أخرى وكانت التذكرة 2700 جنيه.

وتابع وزير الطيران المدني: «والله التذكرة رايح جاي لشرم الشيخ بـ2150 جنيه، وأنا بقول كده على الهواء، بس التذاكر والأوتيل كله متداخل مع بعضه وعشان نوفر على الناس لازم يحصل تضافر بين أرقام تذاكر الطيران والفنادق، وإن شاء الله هيحصل مع وزارة الآثار والسياحة وهيكون فيه تكامل بيننا».