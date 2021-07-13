حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 13-7-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج القوس لديه شخصية مرحة، يسعى دائما إلى السفر والتنقل من مكان لآخر، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج القوس 13-7-2021 على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس، ما يجعلك حساسا جدا وقد يتسبب لك ذلك في سوء تفاهم مع من حولك، تحكم في حساسيتك.

حظك اليوم برج القوس 13-7-2021 على الصعيد العاطفي

تميل للتصرف بعدائية أو تدافع بعصبية عن مصالحك وعليك أن تكون معتدلا.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة شيرين سيف النصر، ويوافق تاريخ ميلادها 27 نوفمبر.