حظك اليوم الأربعاء 7-7-2021 برج القوس على الصعيدين المهني والعاطفي

يسعى مواليد برج القوس دائما، إلى إنجاز أعمالهم على أكمل وجه، وذلك بسبب إخلاصهم وحبهم للعمل، فضلا عن الشخصية القيادية التي يتمتعون بها، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة، حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

تنصحك الأفلاك، أن تستمع للآراء وتدرسها، ومن المهم اليوم ألا تتسرع في قراراتك.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا انتبه، ولا تكن قاسيا إذا واجهت استفزازا أو معارضة من شريك حياتك.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان عمرو سعد، ويوافق تاريخ ميلاده 26 نوفمبر.