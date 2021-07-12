وزير الطيران: خفض سعر تذكرة شرم الشيخ لـ2150 جنيها.. أحلى من روما

قال الطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، إن شركة مصر للطيران، تحرص على تشجيع المواطنين على السياحة الداخلية، بدليل خفض أسعار تذاكر رحلات شرم الشيخ إلى 2150 جنيهًا.

وأضاف «عنبة»، خلال تصريحات تليفزيونية، أنه في السابق كانت تذكرة الطيران الداخلي في بعض الدرجات تتراوح ما بين 4500 و4300 جنيه، وبمبادرة «شتى في مصر» لتشجيع السياحة الداخلية التي أطلقت في يناير 2021 وانتهت 31 مايو الماضي، تم العمل على تقليل التذكرة، فأصبحت تذكرة الأقصر بـ1500 جنيه، وتذكرة الغردقة 1800 جنيه.

وأردف وزير الطيران المدني، أن مبادرة تشجيع السياحة الداخلية أتت بثمار جيدة للغاية، قائلًا: «كان فيه حركة عظيمة، وبعد 31 مايو إحنا حرصنا على أن السعر بعدها يبقى ثابت وميكونش فيه درجات، وقدرنا نرفع التذكرة لـ17 أو 18% وسعر تذكرة الغردقة وشرم مبقاش يزيد عن 2150 جنيهًا، فهو سعر معلن للناس كلها وممتد حتى الآن».

وتابع عن سؤاله عن فارق سعر تذاكر روما عن شرم الشيخ قائلًا: «لو تذكرة روما بـ4300 جنيه وبنقارنها بشرم الشيخ، فأنا هروح شرم الشيخ أحلى من روما طبعًا».

وأوضح وزير الطيران المدني، أنه في إجازة عيد الأضحى، تم تنتظيم 160 رحلة سياحية داخلية، لشرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان وبرج العرب والعلمين، وتم عرض المقاعد الخاصة بهم للبيع، «متعودين في الويك إند نعرض مقاعد زيادة عشان بيكون فيه طلب أزيد على المقاصد السياحية، وإن شاء الله يكون فيه تضافر في الجهود ما بين وزارة الطيران والسياحة والآثار وبإذن الله يكون فيه تحسين أحسن من كده».