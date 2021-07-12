القبض على محفظ قرآن ادعى أنه «المهدي المنتظر» بالغربية

ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية القبض على أحد الأشخاص بمركز قطور، يُدعى «محمد م. ح.»، محفظ قرآن، يدعي أنه «المهدي المنتظر»، ويعمل على ترويج أفكار مغلوطة عن الدين الإسلامى.

وكشف مسؤول أمني بمديرية أمن الغربية، مساء اليوم الاثنين، عن أن المتهم استخدم صفحات التواصل الاجتماعي على موقع «فيسبوك»، يدعي أنه محفظ للقرآن الكريم، وأنه «المهدي المنتظر»، و«نحن في زمن المسيح الدجال»، وأن «أعوان الدجال» يطاردونه، ويقفون في طريقه لاعاقته عن نشر الإسلام.

وأوضح المسؤول الأمني أن أجهزة الأمن تتبعت صفحة «فيسبوك»، التي يديرها المتهم، وتبين أن الشخص يدعى «محمد م. ح.»، مقيم بمركز قطور، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.

وأضاف المصدر الأمني أن المتهم وضع لافتة على باب منزله، تتضمن عبارة «دار المهدي المنتظر»، كما وضع على اللافتة أرقام هاتفه المحمول، وزعم أنه يقوم بتحفيظ القرآن الكريم، مدعياً أنه «المهدي المنتظر»، وأن سبب وضعه مثل تلك اللافتة على باب منزله، أنه يمشي بأمر من الله تعالى، ويتلقى تعليمات من الله، وأن المسيح الدجال ظهر له في المنام، وتحدث معه، ودار بينهما حوار، وقال «إنه مواطن عادي، لكنه يتميز عنا، و يستطيع الناس قوية الإيمان أن تعرفه».