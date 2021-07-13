خبير أمن معلومات: 3 طرق لاختراق الهواتف الذكية

خلال السنوات الأخيرة، أصبحت الهواتف الذكية جزءا من حياتنا الشخصية، حيث يعتمد عليها الكثيرون في أعمالهم وطرق تواصلهم مع العائلة، فهو يحمل بيانات الشخصية والمالية، ما يجعل الكثيرين يرغبون في اختراقه للاستيلاء على بياناتك الشخصية وابتزازك، وفقًا للمهندس أحمد طارق الخبير في تكنولوجيا وأمن المعلومات، موضحًا أن هناك العديد من الطرق التي تجعلك تتعرض للاختراق.

الروابط المجهولة

وبحسب تصريحات خاصة لجريدة «الوطن» قال المهندس أحمد طارق، الخبير في تكنولوجيا وأمن المعلومات، فإن هناك عدة طرق لاختراق الهواتف المحمولة، الأولى وهي إرسال روابط مجهولة، عبارة عن مسابقات أو جوائز مادية، كما حدث خلال الفترة الماضية عندما تم إرسال رابط للفوز بجائزة سيارة من نوعية شهيرة، وبمجرد فتح الرابط يتم اختراق الهاتف.

ونصح بضرورة تجنب الروابط المجهولة أو غير المعروفة، والتي يصحبها أمور غير منطقية، مثل كروت شحن من شركات الشحن أو غيرها.

طلب استيفاء البيانات

وأضاف أحمد طارق أن من أشهر طرق اختراق الهواتف المحمولة، من خلال رابط لمواقع السوشيال منها وهمية يطلب فيها تسجيل بياناتك الشخصية للوصول إلى بياناتك للحصول على وظيفة، موضحًا أن في أغلب الحالات تكون «جنسية»، لجذب المراهقين، وتكون النتيجة اختراق هاتفك، ومعرفة بيانات بطاقاتك الائتمانية.

وحذر من كتابة أي بيانات شخصية أو تتعلق بالبطاقات الائتمانية أو الحسابات البنكية على مواقع غير معروفة.

تحميل التطبيقات غير المعروفة أو تحديثها

وأشار طارق إلى أن من طرق اختراق الهواتف، هو إرسال تحديث لتطبيق معروف، لكنه يحمل فيروسا لاختراق الهاتف، أو تحميل تطبيقات مجهولة المصدر على الهاتف الذكي، لكنها في الأساس تعمل على التجسس على حياة صاحب الهاتف، ناصحًا بضرورة تجنب تحميل أي تطبيقات أو برامج مجهولة المصدر، أو حتى تحديث البرامج إلا من مصادرها الرئيسية المضمونة.

وأوضح طارق أنه لا بد من توخي الحذر واستخدام كل وسائل الحماية والأمان عند صيانة الهاتف في أي مكان حتى لا يتم اختراقه.