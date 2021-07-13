شوقي: حملات مستميتة من جهات داخل وخارج مصر لإيقاف تطوير التعليم

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، إن هناك حملات مستميتة منذ 3 سنوات ووصلت لقمة درجتها لإيقاف شيء واحد فقط وهو تطوير التعليم في مصر، فخلال الثلاث سنوات الماضية ظهر أشخاص يختلقون أشياء معدومة وغير موجودة، «زي مثلا جمع حليب، وهي أصلا مش موجودة في أي امتحان، وظهرت نغمة جديدة، رغم أن كل سنة فيها غش وفيها خوف وكل سنة فيه قضايا بنتكلم فيها».

وأضاف «شوقي»، خلال تصريحات تليفزيونية على شاشة «إم بي سي مصر»، أن النغمة الحالية هي الغش وأيضًا سهولة الامتحان وصعوبته، «الغش كنا بنتهم التابلت، قولنا لا نشيل التابلت، ومفيش امتحان على التابلت، بقى الطلاب بتغش بالموبايل، وبساعات إلكترونية، وسماعات في الأذن، وكان قبل كده اللي كان بيغش كان بيستخبى، دلوقتي بيصور نفسه عشان يتحدى الدولة وينشر ده على السوشيال منها عشان الناس تخاف».

وأشار وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، إلى أن هناك جهات تعمل بشكل هائل داخل وخارج مصر على هذا الأمر، وهذا ليس شغل هواة بل متمرسين، «هنتحدث عن الجهات دي لاحقا، وده مش استنتاج دي معلومة، وكل الأجهزة السيادية شغالة على هذا الأمر، وبقول وبعترف فيه غش في مصر، فيه غش في جميع السنوات وجميع الأزمنة، ده مش اختراع، ومش أول مرة، بس السنة دي بالأرقام أقل حالات غش في الثانوية العامة».