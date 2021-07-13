مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 13-7-2021 في محافظات مصر

تعد مواقيت الصلاة، من الأمور التي لا غنى عن متابعتها بشكل يومي للمسلمين، وتقدم «الوطن»، استمرارًا لسلسلة الخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها ومتابعيها، مواقيت الصلاة في عدد من مدن ومحافظات الجمهورية، اليوم الثلاثاء الموافق 13 يوليو، وفقًا لموقع الهيئة المصرية للمساحة.

مواقيت الصلاة في مصر اليوم

ترصد «الوطن»، مواقيت الصلاة في محافظتي القاهرة، والإسكندرية، ومدينتي المنصورة، وطنطا، على النحو التالي:

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة القاهرة

أذان الفجر: 03:19

أذان الظهر: 12:01

أذان العصر: 03:37

أذان المغرب 06:58

أذان العشاء: 08:30

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الإسكندرية

أذان الفجر: 03:19

أذان الظهر: 12:06

أذان العصر: 03:45

أذان المغرب: 07:06

أذان العشاء: 08:39

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة طنطا

أذان الفجر: 03:17

أذان الظهر: 12:02

أذان العصر: 03:40

أذان المغرب 07:01

أذان العشاء: 08:33

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة المنصورة

أذان الفجر: 03:15

أذان الظهر: 12:00

أذان العصر: 03:39

أذان المغرب 07:00

أذان العشاء: 08:33

مواقيت الصلاة اليوم في الدول العربية

وترصد «الوطن»، مواقيت الصلاة في عدد من الدول العربية منها الكويت والسعودية والإمارات، على النحو التالي:

مواقيت الصلاة في السعودية

أذان الفجر: 03:52 بالتوقيت المحلي

أذان الظهر: 12:05

أذان العصر: 03:26

أذان المغرب 06:50

أذان العشاء: 08:20

مواقيت الصلاة في الكويت

أذان الفجر: 03:23 بالتوقيت المحلي

أذان الظهر: 11:56

أذان العصر: 03:30

أذان المغرب 06:52

أذان العشاء: 08:22

مواقيت الصلاة في دبي

أذان الفجر: 04:07 بالتوقيت المحلي

أذان الظهر: 12:25

أذان العصر: 03:49

أذان المغرب 07:12

أذان العشاء: 08:42.