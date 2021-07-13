وزيرة الصحة: قيمة علاج ضمور العضلات يصل لـ 3 ملايين دولار

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنه تم تخصيص 24 عيادة في 23 محافظة لاستقبال الحالات المتوقعة للإصابة بضمور العضلات حتى يتم التخفيف على الناس، وكل هذه العيادات تابعة لوزارة الصحة ويوجد منها 2 في محافظة القاهرة و22 عيادة في 22 محافظة، موضحة أنه تم استقبال أول 25 حالة، في الأسبوع الأول 8 حالات منها مناسبة للعلاج الجيني الذي تم توفيره وتم العمل على تقييم 16 حالة، وهناك حالة ليست مناسبة، مؤكدة أن قيمة العلاج تتراوح من 2.5 إلى 3 ملايين دولار.

وأضافت «زايد»، خلال تصريحات تليفزيونية على شاشة «إم بي سي مصر»، أنه تم بالفعل التدشين في مبادرة علاج ضمور العضلات والبدء فيها، كما تم تدريب الأطباء في معهد ناصر ومستشفى الجلاء العسكري ومركز عين شمس التخصصي تسعى لتكوين فرق طبية ذي خبرة كبيرة في مجال ضمور العضلات، مؤكدة أن أقوى علاج تم استخدامه التابع لشركة «نوفارت» يعمل على إحلال الجين المسبب للمشكلة.

وأشارت وزيرة الصحة، إلى أنه يتم إجراء تحاليل للأطفال وفحوصات لرسم العضلات والأعصاب واختبارات جينية وتأكيدية تستغرق من أسبوعين لـ 3 أسابيع، كما أن الوزارة بصدد إقامة معمل كامل لعمل التحاليل به دون الحاجة لإجرائها بالخارج، كما أن علاج ضمور العضلات الشوكي ليس قاصرا على الحقنة التي يتلقاها الطفل المريض، بل هناك أمور أخرى متعلقة بالتحاليل والمتابعة.