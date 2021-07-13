إصابات كورونا عالميا تتخطى حاجز 188 مليون

تخطت إصابات فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» حول العالم، حاجز 188 مليون حالة، وسجلت الإصابات 188047315 حالة، فيما بلغ مجموع الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 4055447حالة، بينما ارتفعت حالات الشفاء من «كورونا» إلى 171982509حالة.

وأعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، اليوم، تسجيل 1150 إصابة جديدة بالفيروس وحالتي وفاة جديدتين خلال الـ24 ساعة الماضية، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «يونهاب» الكورية الجنوبية.

ارتفاع حصيلة إصابات كوريا الجنوبية إلى 170296 حالة

وقالت «الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها» اليوم، إن إجمالي الإصابات بـ«كورونا» في البلاد، وصل إلى 170296 حالة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 2046 حالة.

وسجلت الولايات المتحدة، أمس الاثنين، 4035 إصابة ‏ و37 ‏وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 33672474 حالة، فيما وصل مجموع ‏الوفيات 604710 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء السعودية «واس».‏

ارتفاع إجمالي وفيات البرازيل إلى 534233 حالة

وفي البرازيل، أعلنت وزارة الصحة، مساء أمس الاثنين، تسجيل 17031 إصابة و745 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس، مشيرة في إحصائية يومية، إلى ارتفاع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى نحو 19.107 مليون حالة، فيما وصل إجمال الوفيات إلى 534233 حالة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي المغرب، أعلنت وزارة الصحة، أمس الاثنين، تسجيل 657 إصابة ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬ بـ«كورونا» و15 وفاة جديدة، ليصل إجمالي الإصابات إلى 543119 حالة، فيما بلغ مجموع الوفيات إلى 9348 حالة.

وحصل أكثر من 10 ملايين شخص على الجرعة الأولى من لقاح كورونا في المغرب، في حين حصل أكثر من 9 ملايين على الجرعتين، فيما أعلنت السلطات المغربية، توسيع دائرة الفئة العمرية المستهدفة في التطعيم إلى مادون 30 عاما.

إجمالي إصابات كورونا في تونس تصل إلى 501923 حالة

وفي تونس، أعلنت وزارة الصحة، أمس الاثنين، تسجيل 4310 إصابة جديدة بالفيروس، و106 وفاة خلال الساعات الـ24 الأخيرة، ليرتفع إجمالي الاصابات في البلاد الى 501923 حالة، فيما بلغت الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 16494 حالة، وفقا لما ذكرته إذاعة «موزاييك» التونسية.

ومنحت السلطات الصحية التونسية، أمس الاثنين، لقاح «سينوفارم» الصيني ترخيص الاستخدام الطارئ، بعد أن كانت قد رخصت في شهر مارس الماضي للقاح «سينوفاك» الصيني، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «شينخوا» الصينية.

وقالت وزارة الصحة التونسية، في بيان، إن إسناد رخصة ترويج استثنائية ومؤقتة بالسوق التونسية للقاح «سينوفارم» الصيني، جاء بعد تقييم الملف من قبل اللجنة المختصة في مجال علم الفيروسات وعلم السموميات واللجنة الفنية للاختصاصات الصيدلانية،

وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم، قال في وقت سابق، إن أعداد الإصابات الجديدة بالفيروس، وأعداد الوفيات، ارتفعت للأسبوع الرابع على التوالي في 6 من أقاليم المنظمة.

وأشار أدهانوم، في مؤتمر صحفي افتراضي من جنيف إلى تدهور حالة الطوارئ الصحية الخاصة بالجائحة، مما يعرض الأرواح وسبل العيش للخطر، موضحا أن سلالة «دلتا» الهندية، سريع الانتقال اجتاحت 104 دولة حتى الآن، وفقا لما ذكرته وكالة «واس» السعودية.

وتوقع المدير العام للمنظمة، أن تصبح «دلتا» قريباً السلالة السائدة في العالم، واضاف أدهانوم، أنه ليس متأكداً أن الدول التي تظن أنها خرجت من الأزمة تسيطر بالفعل على الأوضاع أمام السلالة الهندية.

الصحة العالمية تحذر من خطر تخفيف الإجراءات الاحترازية

وحذر أدهانوم، من خطر تخفيف الإجراءات الاحترازية، بينما لا تزال العديد من الدول في العالم تفتقر إلى اللقاحات اللازمة لتطعيم سكانها، مكررا دعوته للحكومات لتقاسم اللقاحات.

وتابع المدير العام للمنظمة قائلا، إن العالم يجب أن يقاتل صفا واحدا لإخماد جحيم هذا الفيروس المستعر في كل مكان.