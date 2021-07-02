ارتفاع إصابات «كورونا» عالميا إلى 183.3 مليون حالة

بلغ إجمالي إصابات فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» عالميا، إلى 183388995 حالة، فيما ارتفعت الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 3970596 حالة، بينما بلغت حالات الشفاء من الفيروس إلى 167903310 حالة.

السلطات الكورية الجنوبية تسجل أكثر من من 800 إصابة بالفيروس

وسجلت السلطات الكورية الجنوبية، أعلى معدل يومي للإصابات بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» منذ يناير الماضي، واعلنت السلطات تسجيل أكثر من 800 إصابة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وفي سياق متصل، تخطط السلطات الكورية الجنوبية، لإعطاء الجرعة الأولى من «لقاح موديرنا» الامريكي، للأشخاص في الخمسينيات من العمر بدءا من أواخر يوليو الجاري، كما سيتم إعطاء لقاح «أسترازينيكا» البريطاني، لمن تجاوزوا الخمسين خوفا من مشكلة تجلط الدم، وفقا لما ذكرته وكالة انباء«يونهاب» الكورية الجنوبية

ارتفاع إجمالي وفيات البرازيل إلى أكثر من 521 ألف حالة

وفي البرازيل، أعلنت وزارة الصحة، أمس الخميس، تسجيل 65163 إصابة جديدة بـ«كورونا»، و2029 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي يالإصابات في البلاد إلى أكثر من 18 مليونا و622 إصابة، فيما بلغت الحصيلة الإجمالية للوفيات أكثر من 521 ألف حالة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

بينها الهند وجنوب أفريقيا..الإمارات تمنع مواطنيها من السفر إلى 14 دولة

عربيا، قررت السلطات الإماراتية، منع مواطنيها من السفر إلى الدول الـ14، التي جرى في وقت سابق، وقف القدوم منها بسبب إجراءات الوقاية من «كورونا» ، وضمت هذه الدول: الهند وباكستان وبنجلاديش ونيبال وسريلانكا وفيتنام وناميبيا وزامبيا والكونجو وأوغندا وسيراليون وليبيريا وجنوب أفريقيا ونيجيريا.

واستثنى القرار الإماراتي، البعثات الدبلوماسية الإماراتية في هذه الدول وحالات العلاج الطارئة والوفود الرسمية والوفود الاقتصادية والعلمية المصرح لها مسبقا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «الشرق الأوسط».

وفي الأردن، بدأت السلطات، أمس الخميس، بتطبيق الإجراءات الحكومية المتعلقة بإعلان منطقة «المثلث الذهبي» الواقعة في جنوبي البلاد، وتضم: العقبة والبترا ووادي رم، منطقة آمنة وعودة الحياة الطبيعية فيها كما كانت قبل الفيروس، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

وكانت وزارة الخارجية الأردنية،، أعلنت أمس الخميس، أن مجلس«الاتحاد الأوروبي»، قرر رسمياً رفع قيود السفر المرتبطة بالفيروس، المفروضة على الأردن.

10 % ارتفاعا في حالات الإصابة بـ«كورونا» في الولايات المتحدة.. والسبب «دلتا» الهندية

وفي الولايات المتحدة، أعلنت السلطات الصحية، أمس الخميس، ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس، في البلاد بنسبة 10% هذا الأسبوع، مع زيادة انتشار سلالة «دلتا» الهندية شديد العدوى.

وأوضحت مديرة «المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض»، الدكتورة روشيل والينسكي، خلال إفادة بالرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض»، أن متوسط الحالات الجديدة لمدة 7 أيام، كان هذا الأسبوع حوالي 12600 حالة، بزيادة 10 % عن متوسط الأسبوع الماضي، فيما انخفض متوسط حالات دخول المستشفيات، لمدة 7 أيام، في جميع أنحاء الولايات المتحدة، بنحو 1 % عن الأسبوع الماضي.

وقالت والينسكي، إن تراجع معدل التطعيم في البلاد إلى جانب «دلتا»، يمكن أن يفسرا الزيادة، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

ويتحمل «دلتا»، مسؤولية ربع جميع الحالات الجديدة المسجلة في جميع الولايات الأمريكية، فيما أشارت والينسكي، إلى أن الانتشار السريع للسلالة، سيجعلها المهيمنة في الولايات المتحدة خلال الأسابيع المقبلة.

وحتى أمس الخميس، تم تطعيم 57.4% من البالغين في الولايات المتحدة بجرعات كاملة، فيما تلقى 66.5% من البالغين في الولايات المتحدة جرعة لقاح واحدة على الأقل.

ارتفاع إجمالي إصابات الولايات المتحدة إلى 33496454 حالة

وسجلت الولايات المتحدة، 14256 إصابة ‏جديدة و231 حالة وفاة ، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمال يالإصابات إلى 33496454 حالة، فيما بلغت الحصيلة الإجمالية للوفيات جراء الإصابة بـ«كورونا» إلى 602401 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

وفي المغرب، أكد عضو اللجنة العلمية لمكافحة الفيروس، سعيد عفيف، ظهور 3 بؤر بالدار البيضاء لسلالة «دلتا» الهندية، ورابعة بمدينة القنيطرة.

وفي تونس، سجلت البلاد، 6776 إصابة جديدة بالففيروس و 106 وفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية، لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات 426879 حالة، فيما بلغ مجموع الوفيات، 15065 حالة.

وقالت وزارة الصحة التونسية، في بيان، إن إجمالي حالات الشفاء من الفيروس بلغ 356321 حالة، وفقا لما ذكرته إذاعة «موزاييك» التونسية.