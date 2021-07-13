القاهرة تستعد لعيد الأضحى بإلغاء الإجازات وخط ساخن لتلقي الشكاوى

بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، قرر اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، تشكيل غرفة عمليات تعمل على مدار 24 ساعة، وربطها بغرف العمليات في الهيئات ومديريات الخدمات المختلفة، وتخصيص رقمين للخط الساخن، وهما 114 و15496 لتلقي شكاوى المواطنين وبلاغاتهم بشأن توافر الخدمات أثناء عيد الأضحى، وإعلان حالة الطوارئ في مديريات الخدمات وهيئة نظافة وتجميل القاهرة وهيئة النقل العام، وإلغاء إجازات العاملين بها لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين خلال تلك الفترة.

متابعة الخبز واللحوم

وشدد محافظ القاهرة، على مديرية التموين، بالمرور على المخابز للتأكد من أنّها تنتج كامل حصتها من الدقيق، وتنتج خبزا مطابقا للأوزان والمواصفات، وتبيع بالسعر المقرر، وتوفر الخبز بالمناطق التي يلاحظ شدة الطلب على الخبز بها، والتنسيق بين المديرية ومديريتى الطب البيطري، والشؤون الصحية، لعمل حملات مشتركة للمرور على منافذ البيع والمحلات.

وشدد محافظ القاهرة على مديرية الطب البيطري، بتكثيف حملات التفتيش على اللحوم بمحلات الجزارة وأماكن عرض اللحوم المجمدة، وإنشاء غرفة عمليات لتلقي أي شكوى أو بلاغ عن أي مخالفات.

إلغاء الإجازات

وطالب محافظ القاهرة، هيئة النقل العام، بوضع خطة تشغيلية تناسب احتياجات المواطنين في هذه المناسبة، والتأكيد على توفير وحدات طوارئ بجراجات الهيئة للتدخل السريع والدفع بسيارات إضافية حال الحاجة إليها، وتكليف غرفة العمليات المركزية في الهيئة بالتواصل مع جميع المحطات لاسلكيا، لمراقبة ومتابعة خطوط التشغيل على مدار 24 ساعة، والتدخل حال وجود أي تكدس أو الاضطرار لتحويل خطوط السير.

وطالب عبدالعال، هيئة نظافة وتجميل القاهرة، برفع حالة الطوارئ وإيقاف الإجازات بين العاملين وتكثيف أعمال النظافة في الشوارع والميادين ورفع مخلفات الذبح أولًا بأول.

رفع درجة الاستعداد

كما طالب محافظ القاهرة، مديرية الصحة برفع درجة الاستعداد القصوى في المستشفيات لاستقبال حالات الطوارئ وإلغاء إجازات الأطباء العاملين بها، والتنسيق مع مديريتي التموين والطب البيطري، لشن حملات على الأسواق والمرور على أماكن بيع اللحوم، للتأكد من استيفائها الاشتراطات الصحية واشتراطات البيئة، والتأكد من حمل العاملين بها شهادات صلاحية سارية المفعول، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وأكد محافظ القاهرة، على مسؤولي المرور وشرطة المرافق بتعيين خدمات مرورية لمنع حدوث أي اختناقات مرورية، وتخصيص عدد من الأوناش لرفع الانتظار الخاطئ وتكثيف التواجد الأمني للتصدي لأي مخالفات، ومنع وجود الباعة الجائلين.