6 مستندات و3 شروط لتصحيح بيانات قيد عائلي

حددت مصلحة الأحوال المدنية التابعة لوزارة الداخلية، مجموعة من الخطوات والإجراءات في حال حدوث خطأ في بيانات القيد الخاصة بالميلاد والوفاة والقيد العالي، وأتاحت فرصة إحداث تغيير أو تصحيح من خلال مجموعة من الخطوات، تستعرضها «الوطن» خلال السطور التالية:

الإجراءات

1) التوجه إلى قطاع مصلحة الأحوال المدنية.

2) شراء النموذج واستيفاء البيانات.

3) تقديم الطلب للموظف المختص.

4) استلام الوثيقة.

شروط الحصول على الخدمة.

1) صاحب القيد شخصيًا.

2) أحد أصحاب الشأن حتى الدرجة الثانية لصاحب القيد شخصيًا.

3) من يحمل توكيلًا خاصًا بالتعامل مع الأحوال المدنية من أحد أصحاب الشأن.

المستندات المطلوبة

1) وثيقة زواج الوالدين أو صورة القيد العائلي.

2) شهادات ميلاد الإخوة والأشقاء إن وجدت.

3) نموذج 80 طلب تصحيح أو تغيير يرفق به نوع المستند المطلوب.

4) صورة قيد الميلاد أو صورة قيد الوفاة.

5) شهادة ميلاد المتوفى إذا كان التصحيح في قيد الوفاة.

6) حكم قضائي بإبطال القيد إذا كان المطلوب إبطال أو محو قيد.

وحددت مصلحة الأحوال المدنية، المدة الزمنية لتقديم الخدمة، مشيرة إلى أنه قد يتسلم طالب الخدمة خدمته في نفس اليوم، وقد يستغرق الأمر 15 يومًا.

وكان قطاع الأحوال المدنية أتاح عددًا من خدماته بشكل إليكتروني من خلال بوابة مصر الرقمية، ومنها إصدار بدل فاقد لبطاقة الرقم القومي، إصدار بدل تالف لبطاقة الرقم القومي، إصدار شهادة ميلاد مميكنة مطبوعة مسبقًا، إصدار شهادة وفاه مميكنة مطبوعة مسبقًا.

كما تتيح البوابة عددًا من الخدمات الأخرى مثل خدمات الشهر العقاري وخدمات التوثيق ومركباتي، وكل ما يتعلق برخص السيارات، بالإضافة إلى خدمات التموين والسجل التجاري والضرائب والمحاكم وخدمات القضايا والتأمين الاجتماعي والسجل التجاري والرخص، ويمكن الاستفادة من تلك الخدمات من خلال الدخول عبر هذا الرابط من هنا .