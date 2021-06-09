طريقة استخراج قيد عائلي من مكتب البريد.. الإصدار الثاني وليس الأول

زادت عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة، عن طريقة استخراج قيد عائلي من مكتب البريد، بعد أن اتاحت الحكومة المصرية إمكانية استخراج المستندات الحكومية من مكاتب البريد، وذلك في إطار حرص الحكومة المصرية على تخفيف الزحام على المواطنين في المؤسسات الحكومية، خاصة الأحوال المدنية، التي يتردد عليها الكثيرين لاستخراج المستندات الرسمية.

وفي هذا الصدد، تستعرض جريدة «الوطن» ضمن خدماتها التي تقدمها لقرائها على مدار اليوم في مجال الخدمات الحكومية، طريقة استخراج قيد عائلي من مكتب البريد، وذلك في السطور التالية..

المستندات المطلوبة لاستخراج قيد عائلي

وكان موقع البريد المصري، قد أعلن أنه يمكن استخراج الإصدار الثاني وليس أول مرة من مكاتب البريد، في حال توفير البيانات التالية..

الرقم القومي للعميل طالب الخدمة

الرقم القومي للمستفيد

علاقة العميل طالب الخدمة بالمستفيد

اسم والدة المستفيد

طريقة استخراج قيد عائلي من مكتب البريد

يمكن للمواطنين الحصول على خدمة استخراج قيد عائلي، في عدد كبير من مكاتب البريد، يتضمن هذا..

الذهاب إلي مكتب البريد، وتسجيل بيانات العميل آليا، متضمنا الرقم القومي للعميل على قواعد بيانات البريد المصري.

تسلم المستندات الخاصة باستخراج القيد العائلي.

تحصل رسوم الخدمة آليا، واستخراج إيصال متضمنا بيانات العميل والمعاملة.

يصدر رقم باركود ببيانات العميل والمعاملة، لتمكين العميل من تتبع حالة الطلب على الموقع الإلكتروني للبريد المصري.

يمكن للمواطنين تحديد طريقة السداد

يرسل للعميل رسالة نصية SMS، لطلب التوجه لمكتب البريد لاستلام الإصدار، أو يحدث ذلك بمحلات الإقامة بخدمة البريد السريع.

وفي حالة عدم تطبيق الشروط أو الأحكام، فإنه يتم تعريف المواطن بحالة الطلب سواء بالقبول أو الرفض، من خلال رسائل نصية SMS، وبعدها يسترد رسوم الخدمة في حالة رفض الأحوال المدنية طلب العميل.