قضية المهدي المنتظر بالغربية.. ونجله: والدي صدق أوهامه

أصبح مركز قطور، بمحافظة الغربية، حديث منصات التواصل الاجتماعي، بعد ادعاء أحد مواطنيه، أنه المهدي المنتظر، ووضع لافتة على مدخل منزله كتب عليها«دار المهدي المنتظر»، مدعيا أن المسيح الدجال ظهر له في المنام، وهو ما تسبب في القبض عليه.

المهدي المنتظر بالغربية.. محفظ للقرآن الكريم

ادعى «م. م. ح» محفظ للقرآن الكريم، ويقيم بمركز قطور، أنه المهدي المنتظر، وأن المسيح الدجال ظهر له في المنام.

وقال نجله «عبدالله»، أن والده يعمل محفظ للقرآن الكريم منذ 40 عاما، وله كتاب في مسجد العابد أحد أكبر المساجد في مركز قطور، ومعروف بين أهل المنطقة بالسمعة الطيبة وحسن الأخلاق.

المهدي المنتظر بالغربية.. نجله: والدي يعاني من أزمة نفسية

نجل مدعي المهدي المنتظر بمركز قطور بمحافظة الغربية، أشار أن والده يعاني من أزمة نفسية بسبب غلق الكتاب منذ انتشار فيروس كورونا، وجلوسه في المنزل، وأصبح بدون عمل بعد ما كان محفظا للقرآن الكريم في أحد أكبر المساجد بمركز قطور، على مدار 40 عاما، وأصبح يعاني من أزمة مالية ونفسية.

وأوضح نجل مدعى المهدي المنتظر بالغربية، أن جلوس والده في المنزل دفعه لقراءة كتب عن المهدي المنتظر والمسيح الدجال وعلامات الساعة ويوم القيامة، وبدأت تظهر عليه حركات وأمور نفسية، وصدق أوهامه أنه المهدي المنتظر، وفوجئنا جميعا بوضعه لافتة على باب المنزل أنه المهدي المنتظر.

المهدي المنتظر بالغربية.. القبض على المتهم

كشف مسؤول بمديرية أمن الغربية، أن المتهم استخدم صفحات التواصل الاجتماعي على موقع «فيسبوك»، مدعيا أنه محفظ للقرآن الكريم، وأنه «المهدي المنتظر»، و«نحن في زمن المسيح الدجال»، وأن «أعوان الدجال» يطاردونه، ويقفون في طريقه لاعاقته عن نشر الإسلام.

وأوضح المسؤول الأمني أن أجهزة الأمن تتبعت صفحة «الفيسبوك»، التي يديرها المتهم، وتبين أن الشخص يدعى «محمد م. ح.»، مقيم بمركز قطور، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.

المهدي المنتظر بالغربية.. لافتة على باب المنزل

وضع المهتم لافتة على باب منزله، تتضمن عبارة «دار المهدي المنتظر»، كما وضع على اللافتة رقم هاتفه المحمول، وزعم أنه يقوم بتحفيظ القرآن الكريم، مدعياً أنه «المهدي المنتظر»، وأن سبب وضعه مثل تلك اللافتة على باب منزله، أنه يمشي بأمر من الله تعالى، ويتلقى تعليمات من الله، وأن المسيح الدجال ظهر له في المنام، وتحدث معه، ودار بينهما حوار، وقال «إنه مواطن عادي، لكنه يتميز عنا، و يستطيع الناس قوية الإيمان أن تعرفه».