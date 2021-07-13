عاجل.. حريق محدود بالقطار الروسي في الأقصر

تسبب حريق محدود بالقطار الروسي، فى توقف حركة القطارات لعدة دقائق بالأقصر وسط حالة من الرعب والهلع بين ركاب القطار.

وكان القطار الروسي متجه من الأقصر إلى أسوان، قبل أن يتوقف بالقرب من محطة اسنا جنوب الأقصر بسبب اندلاع حريق بأحد العربات، بسبب احتكاك تيل الفرامل وامتد لعربة أخرى قبل أن تتمكن الحماية المدنية من إطفاء الحريق دون وقوع أية إصابات.

وقال مصدر بمحطة السكة الحديد في الأقصر، إن الحريق محدود بسبب احتكاك بتيل الفرامل وجرى إخماد الحريق سريعا، واستكمال رحلة القطار إلى محافظة أسوان.