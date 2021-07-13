خبير مصرفي: مبادرة التمويل العقاري دليل على قوة الاقتصاد المصري

قال بلال شعيب، الخبير المصرفي، إن إطلاق البنك المركزي المصري لمبادرة التمويل العقاري رسميا، سيساهم بشكل واضح وكبير في إنعاش القطاع العقاري المصري، ومن ثم الاقتصاد المصري بشكل عام.

وأضاف «شعيب» لـ«الوطن» أن القطاع العقاري المصري يعتبر قاطرة التنمية للاقتصاد الوطني، موضحا أنه الوحيد الذى يستوعب ما يزيد عن 85 صناعة أخرى تقوم عليه، سواء كان بطريقة مباشرةً أو غير مباشرة، ما يساهم في إيجاد ملايين الفرص العملية للشباب المصري، مؤكدا أن وجود تلك المبادرة سيساهم في ذلك.

وأوضح الخبير المصرفي، أن إطلاق تلك المبادرة بفائدة 3% على 30 سنة، دليل قاطع على قوة ومتانة القطاع المصرفي والاقتصاد المصري، مؤكدا أن المبادرة تعتبر إنعاشا للاقتصاد الكلي.

واعتبر بلال شعيب، أن هذه المبادرة تحقق العدالة الاجتماعية، وتتيح للمواطنين كافة الحصول على شقة تمليك، بسعر يقل عن الإيجار.

وأعلن البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق مبادرة التمويل العقاري رسميا، تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي، بإتاحة الفرصة للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، للحصول على سكن ملائم بأسعار مدعمة، وعلى فترات زمنية طويلة الأجل.

وخصص البك المركزي 100 مليار جنيه لمبادرة التمويل العقاري، بتيسيرات تتضمن تخصيص مبلغ 100 مليار جنيه، من خلال البنوك أو شركات التمويل العقاري، لتمويل شراء الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل، بسعر عائد متناقص 3%، لمدة تصل إلى 30 عاما.

وتنطبق المبادرة على محدودي الدخل الذين تحدد قيمة الدخل والوحدات الخاصة بهم من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بحيث يبغ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري حاليا 4.5 آلاف جنيه للفرد الأعزب، و6 آلاف جنيه للأسرة، وتبلغ قيمة الوحدة حاليا 350 ألف جنيه مصري، ويدفع مقدم 10%.

أما بالنسبة لمتوسطي الدخل المستفيدين من المبادرة فيبلغ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري 10 آلاف جنيه للفرد الأعزب، و14 ألف جنيه للأسرة، ويدفع مقدم 15% كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة، التي يصل سعرها حتى 1.1 مليون جنيه كحد أقصى، أما بالنسبة للوحدات التي يزيد سعرها عن هذا الرقم وحتى 1.4 مليون جنيه يدفع مقدم 20% كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة.