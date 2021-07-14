في 8 نقاط.. تعرف على شروط مبادرة الرئيس السيسي للتمويل العقاري

أعلن البنك المركزي، عن تفاصيل مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للتمويل العقاري، «الوطن» تنشر خلال التقرير التالي أبرز ملامح المبادرة والشروط الخاصة بالمستفيدين وهي كالآتي:

1 - أطلق البنك المركزي مبادرة بمبلغ 100 مليار جنيه للتمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل بتيسيرات غير مسبوقة بسعر عائد متناقص يصل إلى 3% وأطول فترة سداد تصل لأول مرة إلى 30 عاماً، للتيسير على محدودي ومتوسطي الدخل للحصول على سكن ملائم.

2 - إطلاق المبادرة يأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي، بإتاحة الفرصة للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل للحصول على سكن ملائم بأسعار مدعمة وعلى فترات زمنية طويلة الأجل للتيسير على المواطنين.

المبادرة لتمويل شراء الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل بسعر عائد متناقص 3% لمدة تصل إلى 30 عاماً

3 - أطلق البنك المركزي المصري مبادرة للتمويل العقاري بتيسيرات تتضمن تخصيص مبلغ 100 مليار جنيه من خلال البنوك أو شركات التمويل العقاري لتمويل شراء الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل بسعر عائد متناقص 3 % لمدة تصل إلى 30 عاماً.

من المستفيد من مبادرة الرئيس السيسي للتمويل العقاري؟

4 - تنطبق المبادرة على محدودي الدخل الذين يتم تحديد قيمة الدخل والوحدات الخاصة بهم من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بحيث يبغ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري حالياً 4.5 ألف جنيه للفرد الأعزب و6 آلاف جنيه للأسرة، وتبلغ قيمة الوحدة حالياً 350 ألف جنيه مصري، ويتم دفع 10% دفعة مقدمة.

الشروط الخاصة بمتوسطي الدخل

5 - يبلغ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري بالنسبة لمتوسطي الدخل المستفيدين من المبادرة 10 آلاف جنيه للفرد الأعزب و14 ألف جنيه للأسرة، ويتم دفع 15% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة التي يصل سعرها حتى 1.1 مليون جنيه كحد أقصى، أما بالنسبة للوحدات التي يزيد سعرها عن 1.1 مليون جنيه وحتى 1.4 مليون جنيه فيتم دفع 20% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة.شروط المبادرة :

6 - تشترط المبادرة أن يكون المستفيد مصري الجنسية، مع إمكانية استفادة أصحاب المهن الحرة والحرف وذوي الاحتياجات الخاصة ممن لهم دخل وأصحاب المعاشات من المبادرة وبحيث لا يتعدى عمر المستفيد 75 عام بنهاية مدة التمويل، على أن تكون الوحدات بغرض السكن الدائم فقط وليس الموسمي، وأن تكون الوحدات كاملة التشطيب وجاهزة للسكن مع السماح للبنوك بقبول ضمانات بديلة في حالة عدم إمكانية تسجيل الوحدة وبالتالي تعذر رهنها.

7 - يشترط للإستفادة من المبادرة عدم إستفادة العميل أو الأسرة من مبادرات التمويل العقاري السابقة، مع إتاحة التمويل لوحدة واحدة فقط في إطار المبادرة الجديدة.

الشروط تهدف لتحقيق العدالة المجتمعية وإتاحة الفرصة أمام الجميع

8 - الشروط سالفة الذكر، تهدف لتحقيق العدالة المجتمعية، وإتاحة الفرصة أمام جميع المواطنين للاستفادة من مبادرات التمويل العقاري التي تطرحها الدولة، ولاستفادة أكبر عدد ممكن منها، كما تأتي المبادرة دعماً لتوجه الدولة لتوفير سكن مناسب وحياة كريمة للمواطنين البسطاء ممن يرغبون في تملك وحدات سكنية وذلك من خلال تخفيف الأعباء عليهم، وذلك استكمالاً لما تم إصداره من مبادرات للتمويل العقاري من قبل البنك المركزي خلال الأعوام السابقة، للتيسير على المواطنين خاصة محدودي ومتوسطي الدخل .