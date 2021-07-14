وأنت في مكانك.. خطوات قراءة عداد الغاز باستخدام كاميرا الموبايل

أتاحت شركة الخدمات التجارية البترولية بتروتريد، خدمة تسجيل قراءة عداد الغاز الطبيعي من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي التابع للشركة، موضحة أن تسجيل قراءة عداد الغاز مستمر حتى يوم 15 في الشهر الحالي.

كما كشفت الشركة عن تطبيق جديد للهواتف المحمولة بعنوان بتروميتر لإدخال قراءة عداد الغاز الطبيعي ودفع فاتورة الغاز بالبطاقات الائتمانية والمحافظ الإلكترونية.

وتستعرض «الوطن» خطوات قراءة عداد الغاز من المنزل باستخدام كاميرا الهاتف المحمول من خلال تطبيق بتروميتر وذلك على النحو التالي:

- في البداية عليك تحميل التطبيق على الهاتف من هنـــــا للأندرويد أو من هنـــــــا للـIOS.

- كل ما عليك حتى تبدأ في استخدام التطبيق هو إدخال الاسم ورقم التليفون والبريد الإلكتروني وبطاقة الرقم القومي وتعيين كلمة سر، وإدخال رقم المبنى والشارع والدور ثم الضغط على تسجيل.

- تحتوي واجهة التطبيق على إدراج القراءة من خلال كاميرا الموبايل ودفع الفواتير وعرض الفواتير المدفوعة واستقبال إخطار من الشركة أو تبادل الرسائل.

- يمكنك إدراج القراءات لعداد الغاز من خلال كاميرا الموبايل عن طريق تصوير العداد وسيتم إرسال القراءة مباشرة لشركة بتروتريد، ويتم إدارج القراءة يدويًا.

ويعتمد التطبيق على التقاط صورة عن طريق توجيه كاميرا الموبايل لأرقام العداد الموجودة في الخانة السوداء وستترجم هذه الصورة إلى أرقام تعكس قراءة عداد الغاز وتسجل مباشرة في قاعدة البيانات للشركة وسيتم لمدة محدودة بجانب تصوير العداد تسجيل القراءة للمساعدة لرفع كفاءة الكاميرا لترجمة الأرقام العربية عن طريق لغة الآلة والذكاء الصناعي.

- أما بالنسبة لخدمة دفع الفواتير يمكن من خلالها الاطلاع على كل الفواتير المدفوعة والتي يجب دفعها.

- كما يمكن استعراض الفواتير المستحقة على العميل وبها إمكانية الدفع.

- ومن خلال التطبيق يمكنك تلقي الإخطارات المرسلة من شركة بتروتريد.

- ويمكنك التواصل بإرسال واستقبال رسائل من وإلى شركة بتروتريد.

- هناك أيضًا مساحات إعلانية على التطبيق لمن يرغب الإعلان على التطبيق بأسعار تنافسية ويمكنه التواصل مع إدارة الإعلانات لحجز أماكن ومعرفة أسعار الإعلانات والمدد المتاحة.

- ومن خلال التطبيق أيضًا يمكنك تسجيل أكثر من وحدة سكنية تابعة لك على نفس الحساب.