وكيل تعليم القليوبية: المحافظة حصدت 6 مراكز بين أوائل الثانوية العامة

قال "طه عجلان" وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، إن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، والدكتور رضا حجازى نائب الوزير لشئون المعلمين يبذلون جهودًا مضنية للنهوض بالعملية التعليمية، لافتًا إلى أن القليوبية حصدت 6 مراكز بين أوائل الثانوية العامة.

جاء ذلك خلال تكريمه، اليوم، وعددا من مديري الإدارات التعليمية خلال الاحتفالية التى نظمتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بديوان عام الوزارة.

ووجّه الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين، الشكر لطه عجلان وكيل وزارة التعليم بالقليوبية وكل من ساهم في تفوق طلاب الثانوية العامة للعام الدراسي الماضي، مشيرًا إلى أن القيادة التعليمية الناجحة هي سيف الحق ودليله، ورمز العلم والمعرفة.

وأشاد حجازي، بمديري مديريات التربية والتعليم ودورهم الريادي الأصيل، وإصرارهم على خدمة العملية التعليمية، والمسؤوليات الكبيرة التي تقع على عاتقهم خاصة خلال امتحانات الثانوية العامة والتزامهم بتفعيل وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية من أجل سلامة أبنائنا الطلاب، وتفانيهم في مواقعهم التعليمية، على الرغم من التحديات التي يواجهونها.

من جهتها، قالت الدكتورة إيمان حسن، رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية والمدير التنفيذي للمجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين، إن المعلم دليل الشعوب ورمز عطاؤها المتفاني فإذا سألت عن الشعوب فلا تسل عن غير هاديها فذاك الباني.

وقدم المهندس أحمد كمال، رئيس المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين تحية للقائمين وكل من ساهم في الحفل الذي يتزامن مع احتفالات نصر أكتوبر المجيد، مشيرًا إلى أن الحفل عكس اهتمام الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم بالعمل على تحقيق طفرة كبيرة في التعليم، من خلال التكاتف والترابط والتخلي عن الفردية ليستمر في النجاح.