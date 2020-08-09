زحام بمقر تلقي تظلمات الثانوية العامة في القليوبية دون التزام بالكمامة

شهد مقر تلقي طلبات التظلمات الخاصة بطلاب الثانوية العامة في محافظة القليوبية، بمدرسة الشيماء الثانوية في مدينة بنها، زحامًا من قبل أولياء الأمور والطلاب، دون الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وقف الطلاب في طوابير أمام مكتب بريد بنها، بالقرب من مقر لجنة التظلمات لدفع رسوم التظلم (100 جنيه) في حساب البنك الأهلي المصري.

من جانبه، قال طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، إنه جرى تخصيص مقرين لتلقي تظلمات الثانوية العامة بمدرسة الشيماء الثانوية بنات ببنها، بالإضافة إلى مدرسة العربية الفكرية بشبرا الخيمة، مشيرًا إلى أن تلقي طلبات التظلم يبدأ اعتبارًا من اليوم ولمدة 15 يومًا.

كانت وزارة التربية والتعليم الفني، قررت فتح باب التظلمات من نتائج امتحان الدور الأول لمدة (خمسة عشر يومًا) تبدأ اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 6 أغسطس 2020، حتى يوم الخميس الموافق 20 أغسطس 2020، على أن تبدأ إجراءات الاطلاع بالمقرات المحددة اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 9 أغسطس 2020.

وأوضح الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، ورئيس عام امتحان الثانوية العامة، ضوابط وإجراءات تظلم الطلاب من نتائجهم منها سداد مبلغ (مائة جنيه) عن كل مادة يرغب الطالب في تقديم التظلم بشأنها بأحد مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، ومنافذ ماكينات فوري.

كما تقدم طلبات الاطلاع في المادة أو المواد المطلوب الاطلاع عليها لمندوب لجنة النظام والمراقبة المتواجد بالمديريات التعليمية، التي تتبع اللجنة أو بالمقار المحددة لكل محافظة، من المحافظات التي حددتها اللجنة مرفقًا بها الإيصال الدال على السداد بالإضافة إلى صورة ضوئية من الإيصال.