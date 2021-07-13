محافظ الشرقية يزيح الستار عن أول نصب تذكاري لشهداء الجيش الأبيض

أزاح الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الستار عن أول نصب تذكاري لشهداء الجيش الأبيض بديوان مديرية الشئون الصحية بمدينة الزقازيق، تقديراً لما قدموه من تضحيات غالية خلال مواجهة جائحة كورونا التي شهدتها البلاد.

وأكد محافظ الشرقية، في تصريح صحفي، اليوم، أن أطقم الأطباء والتمريض والعاملين بالقطاع الصحي هم خط الدفاع الأول في الحفاظ على صحة المواطن، مشيراً إلى أن الأطباء وهيئة التمريض يضربون أروع الأمثلة في التضحية والفداء والبطولة مضحين بأرواحهم أثناء تأدية رسالتهم السامية وواجبهم الإنسانى تجاه وطنهم لافتاً إلى أنهم قدموا ملحمه وطنية في الإخلاص ومواجهة جائحة كورونا وتوفير أوجه الرعاية الصحية والعلاجية للمصابين.

كما افتتح محافظ الشرقية أعمال تطوير إدارة الموارد البشرية بالمديرية، والتي تم دعمها من ميزانية المديرية ومشاركة من المجتمع المدني بتكلفة مليون جنيه، لتستوعب 87 موظفا بجميع أقسام شئون العاملين، لتقديم الخدمة بسهولة ويسر من خلال شبابيك للعاملين والمترددين الراغبين في الحصول علي الخدمة

شهدت زيارة المحافظ لمديرية الشؤون الصحية افتتاح قاعة الإجتماعات وذلك بعد أن تم الانتهاء من تطويرها ورفع كفاءتها بالتعاون مع المجتمع المدني، وتفقد مقر الزمالة المصرية بالمديرية واضطلع على ما تم إنجازه بالبرنامج خلال الفترة السابقة حيث تم اعتماد 217 قسما داخل مستشفيات الصحة حتى الآن، وكذلك جهود وزارة الصحة في توفير الإعتمادات المالية اللازمة لتوفير المدربين والذي تجاوز عددهم في مستشفيات الصحة 425 مدربا حتي الأن , حيث تم توزيع 325 متدرب على 17 مستشفى من إجمالي 24 مستشفى.

رافق المحافظ الدكتور احمد عبد المعطي نائب المحافظ والأستاذ سعد الفرماوي السكرتير العام واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية والدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة.