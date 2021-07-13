الإنتاج الحربي: جولة للمستثمرين بشركاتنا لمعرفة إمكانياتنا التكنولوجية

أفادت وزارة الإنتاج الحربى بأنه عقب انتهاء ندوة «دعم الصناعة المصرية» والتى نظمتها الوزارة اليوم الثلاثاء لتعريف المستثمرين المصريين ومختلف الجهات بالدولة بالإمكانيات التكنولوجية المتوفرة بشركات الإنتاج الحربي من منطلق إيمان الوزارة بأهمية التكامل بين مختلف قطاعات الدولة «الحكومي، العام، الخاص»، تم اصطحاب المستثمرين ورجال الصناعة وممثلى الوزارات المختلفة وعدد من النواب فى جولة تفقدية شملت شركتى «أبوزعبل للصناعات الهندسية» و«مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات»، للاطلاع على أرض الواقع على الإمكانيات التكنولوجية.

وقالت الوزارة: «إنه تم المرور على عدد من خطوط الإنتاج بشركة أبو زعبل للصناعات الهندسية مصنع 100 الحربي ومنها خطوط درفلة الصلب على الساخن والبارد والمطروقات والمشغولات الثقيلة، وكذا المرور على خطوط إنتاج بمصنع إنتاج وإصلاح المدرعات مصنع 200 الحربي، وشمل ذلك خطوط القطع بالليزر ومراكز الخراطة العملاقة.

كما تفقد الحضور المعرض المفتوح للمنتجات المدنية بـ«مصنع 200 الحربى» والذى يشتمل على نماذج لعربات الشباب المتنقلة وكذلك عدد من الآلات الزراعية وغيرها من المنتجات الأخرى.

وأوضحت: «أنه عقب انتهاء الجولة تم التأكيد على دعوة الجميع إلى الاستفادة من الإمكانيات التكنولوجية المتاحة بالإنتاج الحربي والتي تُمثل فرصاً استثماريةً للنهوض بالصناعة المصرية، سواء بنظام التشغيل للغير لخطوط وماكينات الإنتاج «استغلالاً للطاقات الفائضة بالشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي» لإنتاج منتجات جديدة، أو من خلال المشاركة في تنفيذ دراسات الجدوي لمنتجات جديدة أو مستحدثة، أو عبر الشراكة في إقامة مشروعات جديدة سواء باستغلال الإمكانيات المتاحة أو باستثمارات جديدة».