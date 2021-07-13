نتائج جامعة كفر الشيخ برقم الجلوس.. موعد الظهور وطرق الاستعلام

يرغب الكثير من الطلاب في معرفة نتائج جامعة كفر الشيخ، وذلك بعد إعلان مجلس الجامعة، برئاسة الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة أنه سيجرى الإعلان عن نتائج الطلاب جامعة كفر الشيخ، قريبا وبعد الانتهاء من التصحيح والرصد، على أن يتم إعلان نتائج الفرقة الرابعة أولا ليلتحق الطلاب الذكور بدفعة التجنيد المقبلة، ثم تُعلن باقي الفرق الدراسية بالكليات التي انتهت بها الامتحانات والتصحيح، مشددا على تدقيق الدرجات خلال الرصد وإعطاء كل ذي حق حقه.

وتنشر« الوطن»، موعد إعلان نتائج جامعة كفر الشيخ، ضمن الخدمات التي تقدمها للطلاب على مدار الساعة.

نتائج جامعة كفر الشيخ.. الكليات النظرية

ووفقا لمصدر داخل جامعة كفر الشيخ، جرى الانتهاء من تصحيح ومراجعة درجات طلاب الفرقة الرابعة بالكليات النظرية أو الإنسانية والتربوية والإدارية، «التربية، الآداب، التجارة، التربية النوعية، والتربية الرياضية، والألسن»، وسيجرى الإعلان عن نتائج الفرقة الرابعة لتلك الكليات غدا وبعد غداً وحتى 15 يوليو، ضمن إعلان نتائج جامعة كفر الشيخ، والتي يجرى مراجعتها الآن.

نتائج جامعة كفر الشيخ.. الكليات الطبية

بينما لازالت أعمال الامتحانات قائمة ببعض الكليات الطبية، وسط إجراءات احترازية مشددة، حيث سيجرى الانتهاء منها في أغسطس المقبل على حسب الجداول المقررة، وبعدها سيجرى تصحيح أوراق إجابات الطلاب وإعلان النتائج ضمن إعلان نتائج جامعة كفر الشيخ، حيث تستمر الامتحانات بكليات « الطب البشري، الطب البيطري، الصيدلة وطب الفم والأسنان».

نتائج جامعة كفر الشيخ.. بوابة نظم المعلومات الإدارية

ويمكن للطلاب الاستعلام عن نتائج جامعة كفر الشيخ، عبر بوابة نظم المعلومات الإدارية من هنــــــــــا، ويمكن للطالب إدخال كوده او رقم الجلوي والرقم السري والحصول على النتيجة.

نتائج جامعة كفر الشيخ بالرقم القومي.. الرابط

كما يمكن للطلاب الاستعلام عن نتائج جامعة كفر الشيخ، من الموقع الرسمي لجامعة كفر الشيخ، من هنـــــــــــــــا، حيث يمكن الدخول لكل كلية عبر موقعها .

نتيجة جامعة كفر الشيخ 2021.. الظهور

وشدد رئيس الجامعة على ظهور نتيجة جامعة كفر الشيخ 2021، بعد أيام وتسليم إفادات التخرج لدفعة 2020/2021 قبل نهاية يوليو الجاري .