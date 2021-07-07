موعد ظهور نتيجه كلية تربية جامعة كفر الشيخ ورابط الاستعلام

ينتظر عشرات الآلاف من الطلاب، نتيجه كلية تربية جامعة كفر الشيخ، وذلك بعد الانتهاء من امتحانات الفصل الدراسي الثاني خلال الأيام الماضية، وسط إجراءات احترازية مشددة خوفا من انتشار فيروس كورونا المستجد، كما ينتظر أولياء الأمور أيضاً نتيجة أولادهم خاصة الذكور بالفرقة النهائية للتقديم على التجنيد ، حيث شدد رئيس الجامعة، الدكتور عبد الرازق دسوقي، على ظهور النتيجة في أسرع وقت خاصة بعدما انتهت الامتحانات في كافة الكليات عدا كلية الطب البشري وبعض الكليات الطبية .

وتستعرض« الوطن» رابط ، نتيجة كلية التربية جامعة كفر الشيخ وموعد ظهورها في ضوء ماتقدمه من خدمات للقراء على مدار الساعة.

نتيجه كلية تربية جامعة كفر الشيخ.. موعد الظهور

وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، أنه من المقرر ظهور نتيجه كلية تربية جامعة كفر الشيخ، خلال أيام حيث شدد على ظهورها قبل منتصف يوليو الجاري بعدما انتهت الامتحانات بها وبعض الكليات الأخرى، مشيراً إلى أنه شدد على ضرورة تطبيق مبدأ الشفافية خلال التصحيح ورصد درجات الطلاب حتى لا يُظلم أحد، وأنه نبه خلال مجلس الجامعة قبل أيام على ضرورة الاسراع في إعلان نتائج الطلاب.

رابط نتيجة كلية التربية جامعة كفر الشيخ

وأتاحت كلية التربية رابطا للاستعلام عن نتيجة كلية التربية جامعة كفر الشيخ، عبر موقعها الإليكتروني، على الإنترنت، وذلك تسهيلا على الطلاب حيث سيجرى إعلان النتائج عليه دون الحاجة للذهاب إلى الكية منعا لانتشار فيروس كورونا، ويمكن لطلاب كل فرقة دراسية الدخول إليه من هنــــــــــــا، للاستعلام عن نتيجه كلية تربية جامعة كفر الشيخ.

نتيجه كلية تربية جامعة كفر الشيخ.. التصحيح

وأكد الدكتور ياسر الجندي، عميد كلية التربية، أنه جار تصحيح أوراق الطلاب تمهيداً لإعلان نتيجه كلية تربية جامعة كفر الشيخ، وأنه شدد على المصححين ضرورة تحري الدقة في التصحيح ورصد الدرجات وإعطاء الطلاب حقوقهم، وأنه سيجرى الإعلان على الموقع الرسمي وتعليق النتائج بالكلية لمن يريد الاطلاع، ويمكن للطلاب الاستعلام عن نتيجة كلية التربية جامعة كفر الشيخ ، خلال أيام.

نتيجة كلية التربية جامعة كفر الشيخ .. إلكترونيا وورقيا

كما يمكن للطلاب الاستعلام عن نتيجة كلية التربية جامعة كفر الشيخ، ورقيا من خلال الذهاب للكلية والاطلاع على النتيجة بعد تعليقها في أماكن معلومة للطلاب، كما يمكنهم الاستعلام إليكترونيا من خلال الموقع الرسمي لجامعة كفر الشيخ وكلية التربية، حيث يجرى إعلان نتائج الفرق جميا على الموقع.