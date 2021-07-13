القومي للبحوث يكشف طرق الاستفادة من لحوم الأضاحي والطريقة الأفضل للطهي

قال الدكتور حسن حسونة، أستاذ التغذية في المركز القومي للبحوث التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إنّ اللحوم الحمراء من أغنى المصادر الغذائية بالبروتين الكامل ذو القيمة الغذائية العالية، وتحتوي على العناصر المعدنية مثل الحديد والزنك والفوسفور وفيتامينات (ب)، والعديد من العناصر الغذائية المهمة للجسم، وتعمل اللحوم على نمو عضلات الجسم المختلفة وتحسين كفاءتها، كما تعمل على تدعيم جهاز المناعة.

القومي للبحوث: لحوم الأضاحي غنية بالعناصر المفيدة للجسم

وأضاف حسونة، أنّه يجب على المواطنين عدم الإسراف في تناول اللحوم، فاحتياج جسم الإنسان من البروتين يقل عن جرام لكل كيلوجرام من وزن الجسم في اليوم، حيث تتميز لحوم الضأن بالطعم اللذيذ نظرا لاحتوائها على نسبة من الدهون تكسب اللحم طعما مميزا، إضافة إلى سهولة الهضم والامتصاص في الجهاز الهضمي، كما تعتبر مصدرا للبروتين عالي الجودة.

وتابع أنّ اللحون تعتبر مصدر غني بالدهون الصحية، مثل أوميجا – 3 المضاد للالتهابات، إذ إنّ معظم قطع الضأن تحتوي على (أوميجا 3) بنسب أعلى من لحوم البقر,كما يحتوى لحم الضأن خاصة الأغنام الرعوية على ما يعرف بحمض اللينوليك الازدواجي الذى يعمل على تعزيز جهاز المناعة ويساعد على خفض تخزين دهون الجسم وتأخير ظهور أعراض الشيخوخة.

وأشار إلى أنّ لحم وكبد الضأن يحتويان على نسبة مرتفعة من الحديد والزنك، ما يفيد في تغذية الأفراد الذين يعانون من الأنيميا والضعف العام، كما يحتوي على فيتامينات (أ - د)، و فيتامينات (ب 6) المفيد لجهاز المناعة وفيتامين (ب 12) المقوي للجهاز العصبي، والتي تقوي وتحمي العظام من الكسور، وتمنع الإصابة بالهشاشة، كما يعمل عنصر الزنك على نشاط ودعم عمل جهاز المناعة بالجسم، وإنتاج هرمون الأنسولين، وتحسين حاستي التذوق والشم.

وأشار إلى أنّ طهى اللحوم بطريقة السلق تعتبر من أفضل الطرق لطهي اللحوم، حيث يتخلص اللحم من الدهون الزائدة ويحافظ على قيمته الغذائية، كما أنّ درجة الحرارة المتوسطة والمنخفضة هي الأفضل لطهي اللحوم، وعند الشوي على الفحم يتم وضع الفحم كمصدر حراري على جانب الشواية، ويوضع اللحم على الجانب الآخر أثناء الشوي، وذلك لعدم حرق اللحم من الخارج والتأكد من النضج الجيد للحم من الداخل.

وشدد على أنّه عند شوي اللحوم، يجب تتبيل قطع اللحم بإضافة الخل والليمون أو أوراق الروز ماري أو دبس الرمان، ويفضل نقع اللحم فيها لتسهيل سرعة النضج وخفض احتمالات تفحم بروتينات ودهون اللحم خلال الشواء.