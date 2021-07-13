محافظ الإسكندرية: أزلنا 424 حالة بناء مخالف في 6 أشهر

في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتصدي لأعمال البناء المخالف، كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة بتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للمباني المخالفة بكل حزم وقوة وذلك لما تمثله من خطورة داهمه على أرواح المواطنين ولما تشكله من ضغط كبير على شبكات البنية التحتية، و تتسبب في تشويه المظهر الجمالي والحضاري للمدينة.

وشدد على رؤساء الأحياء بتنفيذ قرارات إزالة المباني المخالفة وخاصة أيام العطلات والإجازات الرسمية، وأكد «الشريف» على رؤساء الأحياء بالاستمرار في تنفيذ قرارات إزالة المباني المخالفة وخاصة أيام العطلات و الإجازات الرسمية، لمنع أي شخص تسول له نفسه استغلال فترات العطلات للبناء بدون ترخيص و للقضاء على هذه الظاهرة في المهد.

وبناء على تكليفات المحافظ، شنت أحياء المحافظة العديد من الحملات للقضاء على هذه الظاهرة في المهد، حيث بلغت إجمالي حالات الإزالة التي نفذتها أحياء المحافظة في الفترة من يناير وحتى يوليو 2021، 424 حالة إزالة للعقارات والمباني المخالفة.

يذكر أن حي العامرية ثان هو أكثر الأحياء إزالة للعقارات المخالفة بنطاقه حيث بلغت عدد حالات الإزالة التي تم تنفيذها من قبل الحي في الفترة من يناير حتى يوليو 2021 عدد 117 حالة إزالة، ويأتي في المركز الثاني من حيث عدد حالات الإزالة التي تمت إزالتها حي شرق حيث بلغت عدد حالات الإزالة به 107 حالات، ثم حي العامرية أول حيث جاءت عدد حالات الإزالة التي تم تنفيذها به 45 حالة إزالة، ثم حي العجمي بـ 37 حالة مخالفة، و تلاه مركز و مدينة برج العرب بـ 28 حالة إزالة، وتبعه حي الجمرك الذي أزال 26 حالة مخالفة، و بعده حي وسط بعدد حالات إزالة 23 حالة، ثم حي منتزه أول بعدد حالات إزالة بلغت 19 حالة، ثم حي غرب بعدد حالات 13 حالة إزالة ، وجاء حي منتزه ثان في المركز الأخير من حيث عدد حالات الإزالة التي نفذها حيث ازال 9 حالات خلال الفترة من يناير و حتى يوليو 2021.