الخدمات الرياضية: شراء الأهلي طائرة خاصة لنقل الفرق «صعب» حاليا

قالت إيمان سامي، عضو مجلس إدارة شركة الأهلى للخدمات الرياضية، إن الشركة ستقدم كل الخدمات لكل الفرق الرياضية ولأعضاء النادى وللغير أيضا.

وأضافت سامي، لـ«الوطن»، أن الخدمات التي ستُقدم ستشمل حجز الطيران والإقامة والتنقلات والإعاشة داخل وخارج مصر، فضلا عن تنظيم الرحلات، لافتة إلى أن الهدف الرئيسي من إنشاء الشركة هو توفيرالراحة لجميع فرق النادي الرياضية، فضلا عن توفير الجهد والمال لأعضاء النادي.

وحول إمكانية شراء طائرة خاصة للفرق الرياضية بالنادي الأهلي أسوة بما يحدث في بعض الفرق العالمية، أوضحت سامي أنه من الصعوبة حاليا امتلاك النادي لطائرة خاصة، إلا أن النادي يستعيض حاليا بذلك عن طريق تأجير طائرة خاصة في بعض السفريات للفرق المختلفة لتوفيرالجهد.

وتابعت «ربما في المستقبل يتم التفكير في أن يمتلك النادي طائرة خاصة به، حيث إن النادي الأهلي لا يقل مكانة وشعبية وجماهيرية وبطولات عن أكبر أندية العالم.

الشركة ستقدم الخدمات لأعضاء النادى وللغير

وأشارت سامي إلى أن الشركة وهي شركة مساهمة مصرية في طور التأسيس حاليا، وأنه فور الانتهاء من إنشاء الشركة ستبدأ على الفور العمل في تقديم الخدمات الرياضية التي كان يحصل عليها الفرق الرياضية وأعضاء النادي من الغير، لافتة إلى أن مجلس إدارة الشركة عقد لقاءات مع محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، لاستعراض خطة عمل الشركة خلال الفترة المقبلة، موضحة أن الشركة هي واحدة من 3 شركات قرر النادي إنشاءها خلال الفترة الأخيرة.

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي قد قرر في اجتماعه مايو الماضي، تشكيل مجلس إدارة شركة الأهلي للخدمات الرياضية، من كل من الدكتور يحيى راشد وزير السياحة الأسبق، رئيسا للشركة وعضوية كل من سها الترجمان عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية السابق، وإيمان سامي عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة السابق.