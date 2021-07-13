بعد براءتها من السب والقذف.. القصة الكاملة لأزمة مي العيدان وأحمد بدير

عادت قضية سب وقذف مي العيدان للفنان أحمد بدير لتتصدر حديث مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، وذلك بعد حكم القضاء الأخير ببرائتها من التهم الموجهة إليها من قبل بدير.

وأعلنت الإعلامية الكويتية مي العيدان براءتها من قضية سب وقذف الفنان أحمد بدير، مساء أمس، عبر حسابها على «إنستجرام»، قائلة: «تم الحكم اليوم في براءتي من القضية التي رفعها علي الفنان المصري أحمد بدير بالكويت، وبراءتي من الإساءة له..شكرا للقضاء الكويتي النزيه».

القصة الكاملة لأزمة مي العيدان وأحمد بدير

ويعود اتهام الفنان أحمد بدير لمي العيدان بالسب والقذف إلى شهر نوفمبر من العام الماضي، وذلك بعد ما وصفت الإعلامية الكويتية الفنان المصري بـ«الأصلع»، تعليقا على صورة له مع ابنته عبر حسابها على «إنستجرام»، قائلة: «والله اطلعت بنته مزه.. بنت الأقرع».

ابنة أحمد بدير تهاجم مي العيدان: «أبويا نجم كبير»

وأدت تدوينة العيدان إلى حالة من الغضب لدى متابعيها، وخرجت سارة ابنة الفنان الكبير لترد على الإعلامية في منشور عبر حسابها على «فيس بوك»، «أنا أبويا نجم كبير من نجوم الوطن العربي، ومحدش هيسمحلك تتكلمي عليه نص كلمة، وأعتقد أنك شوفتي ده كفايه في هجوم الوطن العربي كله عليكي، الي أنا نفسي اتفاجأت بيه وبشكر كل الناس اللي ردت غيبتنا»، وأضافت: «أبويا الي حضرتك بتغلطي فيه ده علمني أرفض التنمر بجميع أشكاله وحضرتك غلطتي فأنا أكيد مش هسكت».

ومن جانبه، أقام الفنان أحمد بدير دعوى قضائية ضد الإعلامية الكويتية، وبالفعل جرى تحديد أولى جلسات المحاكمة بتاريخ 10 مايو الماضي، في محكمة الجنح بدولة الكويت، وذلك بعد انتهاء النيابة العامة من التحقيق وإحالة المذيعة للمحكمة.

ووفقا لـ أشرف عبد العزيز وحسين العصفور محاميا الفنان أحمد بدير، واجهت الإعلامية الكويتية اتهامات عدة منها: «المساس بكرامة الآخرين وإساءة استخدام وسائل الاتصال».