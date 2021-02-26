دعوات للتحقيق مع مي العيدان إثر وفاة مشاري البلام

دعا مستخدمو موقع التغريدات القصيرة «تويتر»، إلى استدعاء الإعلامية الكويتية مي العيدان، للتحقيق معها حول المعلومات التي أثارتها بشأن إصابة الفنان مشاري البلام، بفيروس كورونا المستجد، واتهامها لإحدى الفنانات بأنها السبب في نقل العدوى لمشاري، الذي توفي بالفيروس مساء أمس الخميس.

وطالب الإعلامي الكويتي عبدالعزيز اليحيى، باستدعاء زميلته مي العيدان للتحقيق، معتبرًا أنه بعد وفاة مشاري، «أصبحنا أمام جريمة وجناية».

وقال اليحيى، نائب رئيس تحرير شبكة الحوادث في الكويت، في تغريدة نشرها عبر حسابه على «تويتر» عقب وفاة البلام: «أتمنى استدعاء المذيعة التي لديها معلومات عن ممثلة مصابة بكورونا نقلت المرض إلى مشاري البلام الله يرحمه».

وكانت الإعلامية الكويتية مي العيدان، اتهمت فنانة عربية لم تسمها، بأنها السبب وراء إصابة الفنان الكويتي مشاري البلام بفيروس كورونا.

وقالت مي العيدان في تغريدة على حسابها «تويتر»، :«مشاري البلام لم يصب بكورونا خلال تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لكورونا، بل إن الحقيقة تشير إلى أن فنانة قصيرة نقلت له العدوى».

وأوضحت أن هذه الفنانة كانت مصابة بكورونا واستمرت في التصوير دون أن تُبلغ بإصابتها.

ونشرت العيدان صورة لتغريدتها عبر حسابها في إنستجرام، معلقة عليها بالقول: «هذه الحقيقه المرة.. ضميرك الحين مرتاح.. حسبي الله ونعم الوكيل فيك مليار مرة».

ورغم عدم إفصاح مي العيدان عن الشخص، الذي تقصده في التغريدة، إلا أن رواد التواصل الاجتماعي تداولوا اسم الفنانة الكويتية غدير السبتي، لتخرج الأخيرة للرد على الاتهامات في مقطع فيديو عبر حسابها في تطبيق «سناب شات».

وقالت غدير السبتي: «لست معدومة الضمير، ومن يتهمني بأني مصابة بكورونا، ليس الطبيب الذي فحصني كي يكون لديه علم بإصابتي».

وأضافت: «عيب وقفوا بس إشاعات.. أنا مشاري البلام هو اللي دق عليّ.. نتيجته طلعت قبلي وقالي روحي افحصي لأني فيني كورونا»، مشيرة إلى أنها حاولت الاتصال بمي العيدان أكثر من مرة إلا أنها لم تجب على اتصالاتها.

وتابعت: «سواء أنا نقلت العدوى لمشاري عادي هذا مرض مو معروف مين بيعدي مين».

ونقل الفنان الكويتي مشاري البلام، السبت الماضي، إلى العناية المركزة، إثر تدهور وضعه الصحي جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد إلى أن توفي أمس الخمس جراء إصابته.