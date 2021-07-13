رئيس مجلس النواب اللبناني يستقبل رئيس اتحاد المحامين العرب

استقبل رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة رئيس اتحاد المحامين العرب، نقيب المحامين بمصر، رجائي عطية، بحضور الأمين العام السابق لاتحاد المحامين العرب، عمر زين، حيث تم بحث الأوضاع العامة ومطالب المحامين واستقلالية القضاء.

ونقل بيان لمجلس النواب اللبناني، تصريحات لنقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، قال فيها: «سعدت وتشرفت بلقاء دولة الرئيس نبيه بري وما أعرفه عنه ونطلق عليه في جمهورية مصر العربية بأنه ضامن للبنان فحيثما يوجد الرئيس بري تزان الأمور».

وأضاف: «لم أكن أتصور أنني أمام هذه الشخصية الفذة الآسرة المليئة بالعلم والمعرفة والتواضع والقدرة على البيان والإخلاص للبنان والمنطقة العربية بأسرها هذا ما وجدته بدولة الرئيس نبيه بري».

استقلال القضاء

وتابع: «تحادثنا مع دولته حول مشاكل المحامين في لبنان وحول ما يعانيه المحامون وما يطلبونه وبكل ما يتصل باستقلالية القضاء باعتباره الضمانة الأساسية للمحاماة والعدالة، فاستقلالية القضاء أوسع من استقلال القاضي لأن القاضي قد ينتزع استقلاله الذاتي رغمًا عن أنف الجميع لكنه يجب أن يعمل في إطار استقلالية القضاء».

وأردف: «كما تحدثنا عن مشروعات القوانين الموجودة في المجلس النيابي المتصلة باستقلالية القضاء والمحامين، كما تحدثنا عن أوضاع المنطقة والأوضاع والمصاعب التي يعانيها لبنان»، مشيرا إلى موقف مصر بالرغم من كل ما تعانيه ومؤازرتها للبنان.

واختتم نقيب المحامين تصريحاته بالقول: «خرجت من لقائي مع الرئيس نبيه بري ولدي إحساس عميق بالثقة بمستقبل لبنان ومستقبل العروبة ولن يضام العرب ولبنان طالما هناك الرئيس نبيه بري».

يشار إلى أن نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، رجائي عطية، شارك في يوم التضامن مع نقابة المحامين في بيروت أمس الاثنين، بناء على دعوة من النقابة.

بينما استقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، الدكتور حسان دياب، اليوم الثلاثاء، رئيس اتحاد المحامين العرب ونقيب المحامين في مصر، رجائي عطية، والأمين العام السابق لاتحاد المحامين العرب الأستاذ عمر زين.

وذكر مجلس الوزراء اللبناني في بيان له: «أنه بعد اللقاء أشار رئيس اتحاد المحامين العرب إلى أنهما تحدثا مع الرئيس دياب بشأن الزملاء المحامين الذين يواجهون بعض الصعوبات في التعامل معهم».

الشعب المصري واللبناني

وأكد رئيس الوزراء اللبناني، أنه أصدر تعليمات سابقة بضرورة التعامل مع المواطن بشكل عام والمحامين بشكل خاص بكل المعايير التي يجري اتباعها وفق الأصول.

كما التقى نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، بالسفير المصري في بيروت الدكتور ياسر علوي، اليوم الثلاثاء، والتقى اليوم أيضا بالرئيس نبيه البري رئيس البرلمان اللبناني، في لقاء اتسم بالود، تناول ما يواجه لبنان الآن من مصاعب، وتقدير لبنان للدور وللدعم المصري لها، حيث حمله الرئيس بري تحية خاصة للرئيس عبد الفتاح السيسي، كما تفهم قضية المحامين وتطرقا لما فيه نفع المحاماة والمحامين والحرص على استقلالية القضاء اللبناني.

والتقى بعدها عطية، بالدكتور حسان دياب، رئيس مجلس الوزراء اللبناني، حيث ترجم اللقاء وما دار فيه عن المحبة الممتدة بين البلدين الشقيقين وشعبيهما كما تفهم ما يلزم للمحاماة والمحامين في لبنان.