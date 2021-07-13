الزراعة تحذر الفلاحين من شراء شتلات أو بذور مجهولة المصدر

واصل قطاع الإرشاد الزراعي، ممثلا في الإدارتين المركزيتين للبساتين والمحاصيل الزراعية، والإرشاد الزراعي، حملاته المرورية والتوعوية للمزارعين في الحقول بالمحافظات المختلفة، تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بضرورة التواصل الدائم والمستمر مع المزارعين والتعرف على المشكلات التي تواجههم والعمل على حلها في حينه.

وحذّرت الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية، أصحاب مشاتل الخضر من زراعة أي أصناف مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الزراعة، منعا لتعريضهم إلى المساءلة القانونية، وأكدت على المزارعين ضرورة الحصول على فاتورة شراء للبذرة أو الشتلة حماية لحقوقهم.

وتلقى الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، تقريرين من المهندس محمود عطا رئيس الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية، والدكتور حمدي جامع رئيس الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي، بالحملات المرورية التي تم تنفيذها خلال الأسبوع الماضي في محافظات: الشرقية، الدقهلية، أسيوط، الغربية، المنيا، والإسكندرية، لتقديم الدعم الفني لمزارعي هذه المحافظات.

ونفذت لجان الإدارة المركزية للبساتين، حملات مرورية في 5 محافظات شملت: الشرقية، الدقهلية، أسيوط، الغربية، والمنيا، حيث جرى تنفيذ زيارة ميدانية لمزارع النخيل بمركز بلبيس في محافظة الشرقية، واستعراض بعض النواحي الإيجابية والسلبية الموجودة ببعض المزارع، وأهم الحلول والتطبيقات الفنية اللازمة لها، وإمكانية إرساء قواعد ممارسات زراعية جيدة بهذه المزارع، للحصول على منتج زراعي جيد عالي القيمة التسويقية.

وتفقدت اللجنة مزارع المانجو بالصالحية الجديدة، وأوصت بالمكافحة المتكاملة واستخدام الأسمدة والمبيدات العضوية ذات البعد البيئي، في إطار المبادرة الرئاسية «اتحضر للأخضر»، كما تفقدت اللجنة زراعات الموز في محافظات الدقهلية، أسيوط، المنيا، والغربية والمنزرعة بنظم الري بالتنقيط، حيث جرى فحص الموز لمرض تورد القمة، وتلاحظ انخفاض لنسبه الإصابة بمرض التورد، وأوصت اللجنة بالاهتمام بعمليات الخدمة الزراعية المختلفة، التي من شأنها أن تجعل الحديقة خالية تماما من أي أمراض فطرية أو إصابات حشرية، وعليه زيادة في الإنتاجية.

وتتبعت اللجنه نظام الري المتبع في الحديقة، وجرى التأكيد على أهمية الري بالتنقيط ومدى الاستفادة منه، من حيث توفير الأيدي العاملة والأسمدة بمختلف أنواعها، وتوفير كميه المياه المستخدمة، وكذا زيادة الإنتاجية.

كما تفقدت اللجنة زراعات الصوب لإنتاج الشتلات والخضر الحقل المكشوف والفاكهة، بمركز زفتى بمحافظة الغربية، وجرى توعية المزارعين باستخدام التقنيات الحديثة ونشر الوعي بأهمية الزراعة بالتقنيات المتقدمة، مستخدمين أساليب جديدة في الري والتسميد، فضلا عن متابعة مشاتل الخضر بمركزي السنبلاوين وشربين بمحافظة الدقهلية.

وفي سياق متصل، نفذت الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي، حملة مرورية بزمام العامرية في محافظة الإسكندرية، لتفقد الزراعات بها، والتواصل مع المزارعين، وتقديم سبل الدعم الفني لهم، كما نفذت يوم حقل ترشيد استهلاك المياه في محصول الذرة الشامية، بمركز بلقاس بمحافظة الدقهلية.