فيضان النيل.. تعرف على استعدادات وزارة الري لاستقباله

يعقد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، اجتماعاً دورياً للجنة تنظيم إيراد نهر النيل، تحضره الجهات التنفيذية والبحثية في وزارة الري تبحث خلاله الاستعدادات لفيضان النيل 2021 وكيفية التعامل معه وتقديره فمتى يبدأ فيضان النيل؟ وما هي أهم الاستعدادات؟.. وكيف تستقبل وزارة الموارد المائية والري الفيضان؟

1- يبدأ فيضان النيل في شهر أغسطس من كل عام وهو البداية الحقيقية للسنة المائية الجديدة ويوليو نهاية السنة المنصرمة، وهذه دورة طبيعية مهمة في مصر منذ العصور القديمة، وتعني أنّ النيل يمتلئ بالكم الكافي من المياه كل عام ثم يفيض على جانبي النهر.

2 - تشكل الهضبة الإثيوبية المنبع لنهر النيل حيث يجري في النيل الأزرق ما يقرب من 85% من المياه الورادة إلى بحيرة ناصر جنوب مصر.

3- يستمر فيضان النيل 3 أشهر متصلة تكون ذروة الفيضان في شهر أغسطس وتقل حدته بعد ذلك إلى أن تنخفض المياه في أكتوبر، حيث يمكن حساب كمية المياه الواردة إلى بحيرة ناصر.

4- يبلغ متوسط المياه الواردة إلى مصر من الهضبة الإثيوبية ما بين 50 إلى 80 مليار متر مكعب سنوياً وإذا زاد عن الـ80 مليار يسمى مرتفعاً وإن قل عن الخمسين مليار يطلق عليها فيضان منخفض.

5- صنف فيضان العام الماضي 2020 بأنه مرتفع، إذ حقق ارتفاعاً قياسياً في بحيرة ناصر لم تشهده البحيرة منذ عام 1998.

6- تسجل مكتبة وزارة الموارد المائية والري أن فيضان عام 1887 كان من أقوى وأعنف الفيضانات التي شهدتها مصر في نهايات القرن التاسع عشر.

7- نتيجة كثرة الفيضانات كانت مصر من أوائل دول العالم التي أجرت مقاييس للأنهار حيث مقياس النيل.

8- يعد فيضان النيل عام 1982 الأقل حيث انخفض إلى أقل من 40 مليار متر مكعب وكانت تلك الفترة من أخطر الفترات في تاريخ مصر الحديث.

9 - في الخامس عشر من أغسطس من كل عام كان المصريون يحتفلون بعيد جبر النيل بالقرب من جزيرة الروضة، وهو العيد الذي يطلق عليه عيد وفاء النيل.

10- فيضان هذا النيل مختلف حيث بدأت إثيوبيا في تخزين جزء من فيضان النيل أمام سد النهضة.