فيضان النيل المحتمل بالبحيرة: بين التحذيرات واستعدادات المسئولين

قبل ساعات قليلة، اتجهت الأنظار إلى محافظة البحيرة، التي ارتفعت بها نسبة التحذيرات بسبب المخاوف من فيضان النيل المحتمل بها، ليتخذ المسئولين فيها عدة خطوات هامة.

في مساء الأحد الماضي، أرسلت محافظة البحيرة منشورا إلى عدد من الوحدات المحلية الواقعة على نهر النيل بفرع رشيد، شددت فيه على سرعة اتخاذ الإجراءات الاحتياطية بشأن ارتفاع منسوب النيل، خلال الأيام الثلاثة القادمة، مما قد يؤدي إلى حدوث فيضان محتمل لنهر النيل.

وكلفت الوحدات المحلية بإخلاء المنازل والمباني وحظائر الماشية والأقفاص السمكية، الموجودة على أراضي الدولة، والمعتدى عليها من قبل المخالفين، وذلك لتفادي الأضرار التي قد تنتج عن غرق الأراضي الزراعية، وحفاظاً على أرواح المواطنين.

استعدادات وسيارات تحذيرية

وعقب ذلك، أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، استعداد المحافظة لمواجهة فيضان محتمل لنهر النيل، قد يتسبب في غرق أراضي طرح النهر الموجودة بالمدن الواقعة على فرع رشيد، وحذرت المعتدين على أراضي الدولة، من احتمالات غمر المياه لمنازلهم وحظائر الماشية ومخازن المحاصيل وأقفاص المزارع السمكية، ووجهت بسرعة إخلاء كافة المنشآت المخالفة المقامة على طرح النهر في 6 مدن ومراكز بالمحافظة.

وذكرت مصادر بديوان عام محافظة البحيرة أن هناك بعض الأراضي تقع بمدن كوم حمادة وإيتاي البارود وشبراخيت والرحمانية والمحمودية ورشيد، تقع على نهر النيل، تعدى عليها بعض الأشخاص، سواء بالردم أو البناء أو الزراعة، وقد يتسبب زيادة منسوب المياه في النهر إلى محاصرة تلك المناطق بخطر الغرق، لذا وجب التنبيه والتحذير لاتخاء الإجراءات اللازمة.

وأعقب ذلك، حركة سيارة تابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد، تجوب شوارع المدينة، لتحذير المواطنين من ارتفاع منسوب المياه، ومطالبتهم بإخلاء الأماكن الواقعة على أرض طرح نهر النيل.

كما أعلن رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاي البارود، محمد نعمة كجك، انعقاد غرفة عمليات الوحدة المحلية بإيتاي البارود، والوحدات المحلية للقرى الواقعة على فرع النيل، ورفع درجة الاستعداد القصوى للتدخل في حال وجود أي أحداث طارئة، خلال تفقده للمباني المخالفة الواقعة على طرح النهر بقرى المركز.

وأهاب رئيس المدينة بضرورة الابتعاد عن المنازل والمباني والأراضي المجاورة لفرع النيل، والالتزام بالإجراءات الاحترازية والإبلاغ الفوري في حال وجود أي حالات طارئة.

غرفة عمليات عاجلة

وباليوم الثالي، أمس الاثنين، عقدت الوحدة المحلية لمركز شبراخيت بالبحيرة، غرفة عمليات عاجلة لمتابعة الأحداث الخاصة بتحذيرات الفيضان المحتمل، على أراضي طرح النهر بمحافظة البحيرة، والتواصل مع غرفة العمليات المركزية واتخاذ اللازم فور حدوث أي طارئ.

وقال اللواء وحيد الحضري، رئيس الوحدة المحلية بشبراخيت، إنه جرى اتخاذ الاستعدادات اللازمة، بناء على توجيهات اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، تزامنا مع احتمالية إمرار تصرفات زائدة بنهر النيل خلال الثلاثة أيام المقبلة، وما يتبع ذلك من ارتفاع مناسيب المياه بفرع رشيد، وحدوث غمر لأراضى طرح النيل المحصورة داخل القطاع المائي.

وناشد جميع المواطنين المتواجدين على أراضى طرح النهر، من صيادين أو أملاك أو حظائر مواشي، أو منازل أو زراعات، نحو سرعة إخلاء جميع المباني أو مزروعات خاصة بهم، وأي متعلقات يمكن أن تتعرض للتلف نتيجة الغمر بمياه النيل وارتفاع مناسيب المياه أو الفيضان.

تصريحات تلفزيونية

وفي المساء، حرص محافظ البحيرة على الخروج عبر شاشات التلفزيون للإدلاء بتصريحات مهمة لتوضيح حقيقة الأمر وطمأنة المواطنين، حيث أكد اللواء هشام آمنة، أنه لا يوجد منازل تتعرض للخطر نتيجة الفيضان بالمحافظة، وأن ما يحدث أمر طبيعي يحدث بشكل سنوي نتيجة الفيضان، لافتا إلى أن الأراضي طرح النهر، هي التي معرضة للخطر، نتيجة ارتفاع منسوب المياه في المحافظة.

وأضاف "آمنة"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن بعض الفلاحين قاموا بتعديات على أراضي طرح النهر وهي الأراضي الملاصقة لنهر النيل، وتم إصدار توجيهات وتنبيهات لابتعادهم عن الأراضي حرصا على حياتهم.

توضيح وزارة الري

كما أصدرت وزارة الموارد المائية والري، بياناً بشأن تحذيرات حدوث غرق في بعض المحافظات النيلية، موضحة فيه أن التحذيرات تخص من يقوم بالزراعة على أراضي طرح النهر والذي تُعتبر جزء من مجرى نهر النيل دون غيرهم، وتهيب الوزارة بالمواطنين احترام القوانين التي تُنظم التعامل مع مجرى نهر النيل وفرعيه ومنافعهم، والالتزام بالإجراءات التي تتخذها الوزارة، في ظل الزيادة الملحوظة للتعديات على مجرى النهر خلال السنوات الماضية، والتي تتصدي لها الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة.

وأشارت إلى أنه فيما يخص المناطق المتأثرة بارتفاع المناسيب فهي مناطق معروفة داخل المجرى والقطاع المائي، ويتم زراعتها بالمخالفة، ومعتاد غمرها بالمياه مثلما حدث العام السابق، وكذلك الأسابيع الماضية، ومن المحتمل أن يستمر ارتفاع المناسيب بها حتى نهاية شهر أكتوبر الحالي.