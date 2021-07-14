نصائح «قومي البحوث» بشأن لحوم الأضاحي: الدهون قليلة في الظهر والفخذ

استعرض الدكتور حسن حسونة، الأستاذ بالمركز القومي للبحوث التابع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عددا من الأمور المتعلقة بلحوم الأضحية، قائلا: «يفضل تناول لحم الرقبة التي تصلح لعمل الفتة ولحم الظهر والفخذ باعتبارها الأفضل لقلة نسبة الدهون بها عن الأجزاء الأخرى ولطعمها الجيد لأنه كلما اقترب اللحم من العظم كان ألذ وأشهى».

وأضاف حسونة: «تعتبر لحوم الجاموس والأبقار أفضل من الناحية الصحية؛ نظراً لسهولة طهوها وهضمها وقلة محتواها من الدهون وتعتبر لحوم الجمال ذات المحتوى الأقل في نسبة الدهون وهي من اللحوم الحمراء المرتفعة البروتين ويفضل لحم الجمال الأصغر سنا».

عيد الأضحى المبارك 20 يوليو الجاري الثلاثاء المقبل

ونصح الأستاذ بالمركز القومي للبحوث، بضرورة تناول الخضروات مع اللحوم سواء خضروات ورقية طازجة مثل البقدونس والجرجير والكابوتشى التي ترتفع فيها نسبة الألياف الغذائية، والمهم تناول طبق السلاطة المكون من البقدونس الغنى في محتواه من فيتامين (سى) الذي يساعد على امتصاص البروتين والحديد والزنك ويعمل على تقليل امتصاص الكثير من الدهون وخفض حمض اليوريك وكذلك إضافة الجزر والبنجر والطماطم والخيار والليمون والخضار التي تحتوي على مجموعة كبيرة من الألياف والبوتاسيوم، التي تساعد في عملية الهضم وخفض نسبة الدهون في الجسم.

وأعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابعة لوزارة التعليم العالي و البحث العلمي، أن الثلاثاء المقبل الموافق 20 يوليو الجاري سيوافق أول أيام عيد الأضحى المبارك 2021 وذلك بعد الانتهاء من استطلاع هلال شهر ذو الحجة السبت الماضي.

وفي السياق ذاته، حذرت الدكتورة وجيدة أنور عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، من الإفراط في تناول الدهون واللحوم بكثرة خلال إجازة العيد منعا وتجنباً لحدوث أي مضاعفات تؤثر على صحة الإنسان.