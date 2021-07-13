حديقة الطفل بمصر الجديدة: تخفيض أسعار تذاكر الدخول في عيد الأضحى

قال الدكتور نبيل حلمي رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة، والمسؤول عن حديقة الطفل، إنها ليست مجرد حديقة فقط، فهي تضم أيضا «متحف الطفل»، حيث تبلغ مساحتها 16 فدانا، وتضم مبان على 10% من مساحتها فقط، ومجهزة لتعريف الأطفال والشباب بتاريخ وطنهم، فهي تتحدث عن مصر الفرعونية، ومصر الزراعية، ومصر الصناعية، مشيرًا إلى أن المتحف حصل على أكبر جائزة في الوطن العربي، كأفضل متحف طفل في المنطقة، كما حصل على جائزة عالمية أيضا.

وأضاف «حلمي»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن متحف الطفل يتكون من 4 أدوار، ويشهد أنشطة كثيرة تعرف الأطفال بمصر، وتعزز حبهم للوطن، لافتًا إلى أن حديقة الطفل بها القبة السماوية التي تعرف الشباب والأطفال بآليات رصد الفضاء: «نسمح بدخول ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن مجانا، ونخفض أسعار الدخول في العيد كهدية منا للشعب المصري».

وتابع بأن متحف الطفل تعليمي، حيث يستطيع الأطفال لمس مقتنياته، كما جرى تخصيص ألعاب تتناسب مع سنهم، وبالتالي يستطيع الاندماج مع تاريخ مصر والاستمتاع بالخضرة، كما يحتوي على سينما للاطفال، لافتًا إلى أنه جرى فتح الحدائق للأسر وهناك الكثير من كبار السن يأتون إلى حديقة متحف الطفل ويقضون يومهم مستمتعين بالطبيعة.

وأردف الدكتور نبيل حلمي رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة، والمسؤول عن حديقة الطفل: «نحرص على اتخاذ الإجراءات الاحترازية، ونحرص على أبنائنا والتعقيم، وتفير مناخ صحي متميز لمن يزور الحديقة».