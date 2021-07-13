هل يجوز لزوجة المضحي قص الشعر والأظافر؟.. دار الإفتاء تجيب «فيديو»

تلقت دار الإفتاء المصرية، سؤالًا من سيدة عن جواز قص الشعر والأظافر لها علمًا أن زوجها عزم على ذبح أضحية، وقالت السائلة «هل يجوز للزوجة قص الأظافر والشعر إذا نوى زوجها أن يضحي؟».

قص الشعر والأظافر لزوجة المضحي

وردت دار الإفتاء على سؤال حول مدى جواز قص الشعر والأظافر لزوجة المضحي حيث قال الدكتور أحمد ممدوح، في بث مباشر على صفحة الدار بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «لها أن تقص الشعر والأظافر، الإمساك عن قص الشعر والأظافر خاص بمريد الأضحية».

وبعيدا عن حكم قص الشعر والأظافر، فقد تلقى الدكتور أحمد ممدوح، سؤالًا آخر عن من أكل وشرب ناسيا أثناء صومه، ورد قائلا: «من أكل وشرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه».

الصوم في العشر الأوائل من ذي الحجة

وتلقت دار الإفتاء عبر البث المباشر سؤالًا عن الصيام في العشر الأوائل من ذي الحجة وهل يمكن بدء الصيام من 3 ذي الحجة؟، ورد الدكتور أحمد ممدوح في إجابته أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا في الحديث الشريف أنه ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله فيها من هذه الأيام يعني الأيام العشر الأولى من شهر ذي الحجة.

وتابع: «هذه الأيام الثواب فيها مضاعف والنبي صلى الله عليه وسلم حينما سأله الصحابة ولا الجهاد في سبيل الله فقال ولا الجهاد في سبيل الله إلا أن يخرج الرجل بنفسه وماله فلا يرجع من ذلك بشيء، فالصيام من ضمن الأعمال المستحبة التي يصدق عليها أنها عمل صالح والإنسان له أن يشغل هذه الأيام بالصيام ما استطاع وما أراد إلا يوم العيد، اليوم العاشر لا يصح الصيام فيه لأن صيام العيدين محرم لكن من يوم 1 ذي الحجة إلى 9 ذي الحجة يستحب الصيام خاصة يوم عرفة فإنه يكفر سنة ماضية وسنة لاحقة».

وقال الدكتور أحمد ممدوح: «يجوز الصوم من اليوم الثالث أو من أي يوم إلا يوم العيد اليوم العاشر من ذي الحجة فيحرم صومه».